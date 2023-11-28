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Строительство ветряной станции за 75 млрд тенге оказалось под угрозой срыва

Строительство ветряной станции за 75 млрд тенге оказалось под угрозой Фото: pixabay
В Улытауской области из-за налогового органа строительство ветряной станции за 75 млрд тенге могло быть остановлено, сообщает Zakon.kz.

Как сказано в сообщении областной прокуратуры за 28 ноября 2023 года, китайский инвестор (ТОО "Mezgilder Qushteri"), осуществляющий строительство ветряной станции на сумму 75 млрд тенге, зарегистрировал свою компанию в качестве налогоплательщика в Сатпаеве.

"Несмотря на нахождение офиса компании по фактически зарегистрированному адресу, фискальный орган необоснованно приостановил операции по его банковским счетам и внес в суд иск об отмене государственной перерегистрации юридического лиц".Пресс-служба прокуратуры Улытауской области

По информации надзорного органа, это необоснованное вмешательство привело к остановке деятельности инвестора и срыву сроков реализации инвестпроекта.

"После вмешательства прокуратуры иск отозвали, права инвестора восстановили, а виновных должностных лиц привлекли к ответственности".Пресс-служба прокуратуры Улытауской области

Ранее стало известно, что чиновники Костанайской области месяцами рассматривали заявки аграриев на субсидии.

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Анастасия Московчук
Улытауская область
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