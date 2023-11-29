Сильные осадки, гололед и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни декабря

Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в последний день осени и первые дни декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", с 30 ноября по 2 декабря ожидается неустойчивый характер погоды.

"В ближайшие дни на погоду в Казахстане будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов, которые принесут с собой осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах страны. В северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки", – говорится в сообщении.

Согласно прогнозу, лишь на юго-западе и 1-2 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков.

"По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью". РГП "Казгидромет"

Синоптики заверили, что резких изменений в температурном фоне не ожидается.

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