Сильные осадки, гололед и туман: какой будет погода в Казахстане в первые дни декабря
Фото: unsplash
Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в последний день осени и первые дни декабря 2023 года, сообщает Zakon.kz.
По данным РГП "Казгидромет", с 30 ноября по 2 декабря ожидается неустойчивый характер погоды.
"В ближайшие дни на погоду в Казахстане будет оказывать влияние быстрая смена барических образований циклонов и антициклонов, которые принесут с собой осадки в виде дождя и снега практически во всех регионах страны. В северо-западных, юго-восточных областях прогнозируются сильные осадки", – говорится в сообщении.
Согласно прогнозу, лишь на юго-западе и 1-2 декабря на юге страны ожидается ясная погода без осадков.
"По Казахстану ожидаются туманы, гололед, усиление ветра с метелью".РГП "Казгидромет"
Синоптики заверили, что резких изменений в температурном фоне не ожидается.
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