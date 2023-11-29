Раннему голу в матче "Галатасарая" и "МЮ" быть, считают эксперты

Прошлая игра "Ман Юнайтед" и "Галатасарая" была полна ярких и комичных моментов. Как сложится матч в Стамбуле – обсудим с экспертами Parimatch.

"Галатасарай"

В чемпионате Турции у команды все отлично: "львы" делят первое место Суперлиги с "Фенербахче". Но в Лиге Чемпионов все не так радужно – да, была победа над "МЮ", но "Баварии" конкуренцию навязать не вышло, хоть во второй игре стамбульцы и пытались. Добавим домашнюю ничью с "Копенгагеном", и получим очень туманные перспективы на плей-офф.

Главное оружие "львов" – Мауро Икарди: аргентинец обрел в Турции вторую молодость и кладет голы пачками. Вот и здесь аналитики Parimatch уверены, что Мауро забьет минимум один мяч: коэффициент на это равен 2.55.

"Манчестер Юнайтед"

В АПЛ "красные дьяволы" пошли на поправку: 3 победы кряду, а последняя и вовсе разгромная (3:0 с "Эвертоном"). Но в Лиге Чемпионов пока сплошной кошмар: 3 поражения при одной победе, и это при в общем-то неплохой атаке. А о подвигах Андре Онаны в играх с "Баварией" и "Галатасараем" еще долго будут слагать легенды. Благо сейчас камерунский вратарь пришел в себя.

С "Копенгагеном" и в первой игре со "львами" "Юнайтед" с ходу таранили на ворота соперников, забивая быстрые голы. Эксперты уверены, что так будет и в этот раз, ибо "дьяволам" надо кровь из носу побеждать, чтобы иметь шансы на выход из группы. Исход "Ман Юнайтед" забьет с первой по 15-ю минуту" равен 4.50.

Аналитика и прогноз

Обеим командам надо выигрывать, плюс "львы" победили на "Олд Траффорде". Но за счет статуса и уровня лиги фаворитом все же выглядит "Манчестер Юнайтед": 2.50 против 2.65 у "Галатасарая". Однако победа точно не будет для них легкой, "дьяволы" играют на выезде как никак. Эксперты видят в игре исход "обе забьют/тотал больше 3.5" и оценивают его в 2.55.