Сильный ветер и гололед: погода резко изменится в Казахстане

В РГП "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в городах республиканского значения и нескольких областях Казахстана. В последний день осени по республике ожидаются сильные осадки, гололед, туман и сильный ветер, а также неблагоприятные метеоусловия, сообщает Zakon.kz.

По данным специалистов, в Астане 30 ноября ожидается гололед.

В Карагандинской области и Караганде ночью на севере, юге области, днем на севере, востоке области – гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области с порывами до 18 м/с.

В Мангистауской области синоптики прогнозируют ветер юго-восточный. Ночью на юге, западе, днем на юге, в центре области порывы будут достигать 15-20 м/с.

В Актау ожидается ветер юго-восточный, ночью порывы до 20 м/с.

"30 ноября ночью на севере, востоке Улытауской области ожидается гололед. Ветер юго-западный, днем на севере области порывы 18 м/с". РГП "Казгидромет"

Утром и днем на севере, западе Алматинской области синоптики прогнозируют сильные осадки – дождь и снег. На севере, западе, в горных районах области – туман. Ветер северо-западный, на востоке области порывы 15-20 м/с.

В Алматы и Конаеве утром и днем ожидается туман.

На западе Актюбинской области – туман.

На юге, западе, севере Северо-Казахстанской области ожидаются гололед, низовая метель, туман. Ветер юго-восточный, на юге, западе области порывы 15-20 м/с.

В Петропавловске – гололед, туман.

"На большей части Костанайской области ожидаются осадки, на западе, севере области – сильные осадки (дождь, снег). Кроме того, будет наблюдаться гололед, а на западе, севере области – туман. На севере, востоке области – метель. Ветер западный, северо-западный, в южной половине области порывы будут составлять 15-20 м/с, временами – 23 м/с. В Костанае прогнозируются осадки. Ночью и утром – сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман". РГП "Казгидромет"

Ночью и утром на юге Абайской области ожидается туман. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный на западе, в центре области до 20 м/с, с порывами 25 м/с.

Ночью и утром на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед. На западе, в горных и предгорных районах области – туман. Ветер северо-западный с переходом на восточный, ночью на севере области 15-20 м/с.



В Шымкенте ночью и утром временами ожидаются сильные осадки (дождь, снег), гололед, туман.

В Туркестан ночью и утром ожидается туман.

На севере, западе Павлодарской области ожидаются туман, гололед. Ветер юго-западный, днем на западе, юге области порывы 15-20 м/с. В Павлодаре ночью туман.

В районе Алакольских озер Жетысуской области ожидается ветер западный, порывы 15-20, ночью временами до 25 м/с.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени:

Восточно-Казахстанская область

С 21:00 29 ноября до 21:00 30 ноября по г. Усть-Каменогорск, Риддер в связи с ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Акмолинская область

30 ноября на западе, юге, севере Акмолинской области ожидаются гололед, низовая метель. Ночью и утром на востоке, севере области ожидается туман. Ветер юго-западный, на западе, юге, севере области порывы 15-20 м/с. г. Кокшетау: 30 ноября ночью и утром ожидается туман. На дорогах ожидается гололедица.

Ранее синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане в последний день осени.