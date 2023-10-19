Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #Израиль и Палестина #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Резкая смена погоды и неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Казахстане

распространено штормовое предупреждение на некоторой части Казахстана Фото: pixabay
"Казгидромет" объявил штормовое предупреждение. На части территории Казахстана с 19 по 20 октября прогнозируется снег, гололед и туман, а также неблагоприятные метеорологические условия, сообщает Zakon.kz.

По информации синоптиков, 20 октября ночью на востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ночью и утром на западе, севере области – туман.

Ночью и утром на западе, юге, севере Атырауской области, а также ночью и утром в Атырау ожидается туман.

Днем на большей части Костанайской области прогнозируется дождь со снегом. На западе области – гололед, туман.

Ночью и утром на севере, в центре Акмолинской области ожидается туман.

"Днем на большей части Северо-Казахстанской области ожидаются осадки (дождь, снег). На востоке области – туман. На западе области – гололед. Ветер юго-западный, южный днем на юге области с порывами до 15-20 м/с".РГП "Казгидромет"

20 октября ночью в центре Мангистауской области синоптики прогнозируют сильный дождь. На севере области – туман.

Ночью и утром на севере, востоке Западно-Казахстанской области, а также на севере, востоке, в центре области Абай ожидается туман.

Предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях 2 степени:

  • Абайская область: с 21:00 19 октября до 21:00 20 октября по городу Семей в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями объявляется предупреждение о НМУ второй степени.
  • Восточно-Казахстанская область: с 21:00 19 октября до 21:00 20 октября по Усть-Каменогорску и Риддеру в связи ожидаемыми неблагоприятными метеоусловиями сохраняется предупреждение о НМУ второй степени.

Ранее синоптики рассказали, что на юго-западе страны ночью ожидаются сильные дожди. В восточной половине страны все еще сохранится ясная погода без осадков. Кроме того, дали прогноз погоды на 20 октября в трех городах республиканского значения. 

Читайте также

дайджест новостей
Бомбоубежища в Казахстане, изменение часовых поясов и имущество Боранбаева: главное за 19 октября
В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория"
В Алматы решилась семилетняя проблема с инженерными сетями в мкр "14-я территория"
Ерболат Досаев: В каждом ФОКе должен быть бассейн
Ерболат Досаев: В каждом ФОКе должен быть бассейн
Оксана Житникова
Казгидромет Погода Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Мальчик и девочка
Я тебя не понимаю: почему казахский язык до сих пор знают не все казахстанцы и при чем здесь экономика
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Ерке Есмахан показала "сумку в роддом" от Raim
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Примадонна возвращается: Алла Пугачева пакует чемоданы
Казахстан кино прокат
Скандал с прокатом фильма "Міржақып. Оян, Қазақ" прокомментировала Балаева
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления