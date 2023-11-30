"Астана" – "Динамо Загреб": хозяева побегут забивать

Сборная Казахстана завершила отборочный этап Евро-2024, но казахстанским болельщикам есть за кого болеть на международной арене. 30 ноября в 21:30 столичная "Астана" на своем поле примет загребское "Динамо" в 5-м туре группового этапа Лиги конференций.

Как сложится домашний матч для астанчан? Эксперты поделились прогнозом.

Забить и не пропустить

В пользу "Астаны" может сыграть не только домашняя арена, но и отсутствие кадровых проблем. Клуб занимает второе место в группе с 4 очками, опережая "Балкани" лишь за счет положительного результата в очных встречах. При этом, команда забила лишь 4 мяча, пропустив 8. Астанчанам необходимо побеждать и улучшать статистику забитых и пропущенных. Поэтому Григорий Бабаян наверняка настроит ребят на реализацию редких моментов у ворот хорватов и максимально внимательную игру в обороне. Тем более в распоряжении тренера перед игрой все лидеры. Чего не скажешь о гостях.

Хорваты забивают только нам

"Динамо Загреб" с тремя очками замыкает таблицу группы С. Причем заработали они их как раз в сентябрьском матче с "Астаной" – 5:1. Это единственная победа хорватов, дальше три поражения подряд, в которых они пропустили 4 безответных мяча. Но даже такие плачевные результаты оставляют математические шансы выйти из группы со второго места. Загребцев спасут лишь победы в двух оставшихся играх, поэтому мотивация перед игрой в Астане очевидна. Не в пользу хорватов могут сыграть кадровые потери: не сыграет вингер Лука Стойкович и вряд ли поможет хавбек Лукас Качавенду.

Какой расклад прогнозируют эксперты?

Специалисты Parimatch убеждены, что для астанчан матч сложится трудно. Нельзя не учитывать предыдущие встречи клубов, которые говорят не в пользу "Астаны". На победу "Динамо Загреб" Parimatch предлагает коэффициент 1.90, на ничью – 3.75, а на триумф "Астаны" – 3.85. Наиболее очевидным вариантом ставки эксперты предлагают тотал забитых мячей меньше 2.5. На такой исход компания предлагает коэффициент 1.70.