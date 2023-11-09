Болеем за "Астану" в Лиге конференций

Девятого ноября в четвертом туре группового этапа Лиги конференций "Астана" на своем поле примет косовский "Балкани". В Olimpbet составили коэффициенты на матч столичной команды.

Девятого ноября в четвертом туре группового этапа Лиги конференций "Астана" на своем поле примет косовский "Балкани". В Olimpbet составили коэффициенты на матч столичной команды.



Группа С. "Астана" (Астана, Казахстан) – "Балкани" (Сува-Река, Косово). 9 ноября, 21:30 (время Астаны)

По итогам трех туров в группе С Лиги конференций определенная ясность наступила только с лидером квартета: чешская "Виктория Пльзень" взяла максимум очков и с большим отрывом идет впереди.

У остальных команд – хорватского "Динамо", косовского "Балкани" и казахстанской "Астаны" – по три очка в активе и приблизительно равные шансы на вторую строчку, дающую право выхода в плей-офф турнира.

"Астана" из-за худшей, чем у конкурентов, разницы мячей пока замыкает таблицу. Однако уже сегодня серебряный призер чемпионата Казахстана 2023 года может обойти и косоваров, и даже хорватов.

Для этого команде Григория Баваяна необходимо на своем поле обыграть "Балкани". Задача вполне осуществимая, учитывая, что две недели назад "Астана" одержала гостевую победу над этим же соперником со счетом 2:1.

У каждой из сторон по одному дисквалифицированному футболисту: из-за перебора желтых карточек игру на "Астана Арене" пропустят ведущие защитники своих команд: Алекса Аманович у хозяев и Люмбард Деллова у гостей.

Пожалуй, у "Балкани" будет небольшое преимущество в игровом тонусе, так как внутренний чемпионат Косова, в отличие от казахстанского первенства, вовсю продолжается, "Астана" же почти две недели не имеет соревновательной практики.

Тем не менее эксперты Olimpbet считают, что шансы "Астаны" на победу в два раза выше, чем у "Балкани": П1 – 1.92, Х – 3.71, П2 – 3.86. При этом самый популярный букмекер страны полагает, что матч в столице Казахстана, скорее всего, будет "верховым": Тот (2.5) М – 2.12, Б – 1.73.

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