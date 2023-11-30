"Астана" проиграла "Динамо" в матче группового этапа Лиги Конференций

"Астана" в матче группового этапа Лиги Конференций дома сыграла с загребским "Динамо", сообщает Zakon.kz.

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C первых минут игра была открытой, обе команды создавали моменты, спасать приходилось Йосипу Чондричу. Эльхан Астанов в одной из атак заработал пенальти, но Дембо Дарбо не смог переиграть вратаря соперника, после чего он не реализовал еще ряд возможностей, до перерыва отличную возможность забить упустил и Ян Вороговский. На старте второй половины хорваты задавили соперника, Чондрич отбивался, но Александр Марочкин скинул мяч на ногу Габриелу Видовичу, тот низом пробил четко. Григорий Бабаян выпустил Марина Томасова и Абата Аймбетова, однако большого импульса игре астанчан впереди они не дали. Душан Йованчич и вовсе оставил казахстанский клуб в меньшинстве, почти сразу Такуро Канэко с линии штрафной ударил под перекладину ворот Чондрича – 0:2.

"Астана" (Астана, Казахстан) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:2 (0:0):

Видович 48 (0:1),

Канэко 79 (0:2).

Нереализованный пенальти: Дарбо 12 (вратарь)

Удаление: Йованчич 73.