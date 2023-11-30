Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

"Астана" проиграла "Динамо" в матче группового этапа Лиги Конференций

спорт Фото: Instagram/fca.astana
"Астана" в матче группового этапа Лиги Конференций дома сыграла с загребским "Динамо", сообщает Zakon.kz.

Новичкам – вернем! Самый щедрый букмекер страны объявляет акцию для новых клиентов: если ваша первая ставка не сыграла, Olimpbet компенсирует ее стоимость (до 100 тысяч тенге). Правила участия – на странице "100% CASHBACK".

C первых минут игра была открытой, обе команды создавали моменты, спасать приходилось Йосипу Чондричу. Эльхан Астанов в одной из атак заработал пенальти, но Дембо Дарбо не смог переиграть вратаря соперника, после чего он не реализовал еще ряд возможностей, до перерыва отличную возможность забить упустил и Ян Вороговский. На старте второй половины хорваты задавили соперника, Чондрич отбивался, но Александр Марочкин скинул мяч на ногу Габриелу Видовичу, тот низом пробил четко. Григорий Бабаян выпустил Марина Томасова и Абата Аймбетова, однако большого импульса игре астанчан впереди они не дали. Душан Йованчич и вовсе оставил казахстанский клуб в меньшинстве, почти сразу Такуро Канэко с линии штрафной ударил под перекладину ворот Чондрича – 0:2.

"Астана" (Астана, Казахстан) – "Динамо" (Загреб, Хорватия) 0:2 (0:0):

  • Видович 48 (0:1),
  • Канэко 79 (0:2).

Нереализованный пенальти: Дарбо 12 (вратарь)

Удаление: Йованчич 73.

15 декабря "Астана" на выезде встретится с чешской "Викторией".

Читайте также

хоккей
"Барыс" разгромил лидера КХЛ – "Металлурга"
футбол
Стал известен стартовый состав "Астаны" на домашнем матче с загребским "Динамо"
ставки на спорт
Болеем за "Астану" и надеемся на "Викторию"
Елена Беляева
Россия Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Когда в Казахстан придет настоящая зима
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан и Raim раскрыли имя сына
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
Ерке Есмахан поделилась первыми фото из детской
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
"Рюкзаки на 48 миллиардов": Ажар Гиният прокомментировала информацию
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: