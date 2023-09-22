"Астана" потерпела серьезное поражение от "Динамо Загреб" в туре Лиги конференций

В ночь на 22 сентября в Загребе (Хорватия) прошел матч первого тура группового этапа Лиги конференций, где встретились казахстанские футболисты "Астаны" и хозяева поля из "Динамо", сообщает Zakon.kz.

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За время встречи ворота соперников казахстанские футболисты удачно атаковали только раз. На 78-й минуте гол в ворота "Динамо" забил Камо Оганесян. К этому моменту в копилке хорватских футболистов было три забитых мяча в ворота астанинцев.

К окончанию матча команды подошли со счетом 5:1 в пользу гостей поля.

21 сентября сборная Казахстана по футзалу в элитном раунде отборочного турнира на Чемпионат мира 2024 года дома сыграла с командой Румынии.