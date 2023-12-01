Стартапы молодежи рассмотрели на площадке Русского дома в Астане

Молодые участники волонтерского лагеря "Добро и мир", организованного представительством Россотрудничества в Казахстане, разработали социальные проекты, направленные на повышение качества жизни детей и подростков, сообщает Zakon.kz.

Стартапы молодежи рассматривались на площадке Русского дома в Астане под руководством российских тренеров. А экспертное жюри в составе руководителей НПО, бизнес-компаний и общественных объединений Казахстана поддержало инициативы участников и выразило готовность помочь в их реализации.

Фото: пресс-служба Русского дома

Ребята из волонтерского лагеря рассказали, какие задачи смогут решать их проекты.

– Мы с командой разработали YouTube-канал "Басту" для молодежи 18-25 лет, чтобы продвигать экологичный подход к карьере, – сказали участницы лагеря Айсулу Тагпитова и Томирис Смаилова. – Freedom Education предназначен для помощи детям, оставшимся без попечения родителей. На тренинге мы получили практические навыки для выступлений и защиты проекта, которые помогут нам его реализовать, – поделился автор Алим Ахметов. – Создание социального центра "Мотивация" нацелено на психологическую помощь работающей молодежи, – сообщил участник лагеря Роман Жуковский.

Фото: пресс-служба Русского дома

Программа тренингов волонтерского лагеря "Добро и мир" была разработана специально для казахстанской молодежи с учетом ее интересов и потребностей. Лагерь стал одним из ярких инструментов развития креативного, стратегического и организационного мышления молодежи, которая сама генерирует идеи, предлагает проекты и уже сейчас вносит свой вклад в развитие страны. Эта и другие инициативы представительства Россотрудничества не только создают площадки для общения и раскрытия талантов молодых казахстанцев, но и мотивируют на реализацию собственных идей, направляют их силы в русло решения важных задач общества.

"У каждого участника волонтерского лагеря независимо от проекта раскрылся еще и свой собственный потенциал, – отметил член жюри Адилет Мукушев, руководитель оргкомитета волонтерского лагеря – Мне кажется важным, что помимо проектной работы тренинг смог выявить талантливую молодежь, которая, уверен, в ближайшее время заявит о себе очень смело, по-взрослому".

Адилет Мукушев рассказал, что по некоторым инициативам, в частности по молодежному проекту, уже сегодня можно разрабатывать пособие для центров карьерного роста, которые открыты во всех регионах Казахстана, и предлагать эту методологию работодателям, взаимодействующим с молодежью.

"На мой взгляд, это очень хорошая возможность для синергии наших государств, поскольку в России такого рода работа с молодежью является уже классической и традиционно дает свои прекрасные результаты. Молодежь, а в России это ребята от 14 лет, ежегодно реализует десятки тысяч подобных проектов своими руками и даже получает государственные гранты на реализацию своих идей", – рассказала директор московского Центра толерантности Анна Макарчук.

Умение работать в команде, принимать коллективные решения, развивать креативное мышление, вести конструктивный диалог – именно эти важные для будущей карьеры навыки отрабатывались с участниками во время тренингов. По мнению российских тренеров, волонтерский лагерь "Добро и мир" – это та самая инвестиция в творческую молодежь, которая позволит ей уже сегодня включаться в конструирование настоящего и будущего Казахстана.

Фото: пресс-служба Русского дома

Представители волонтерского лагеря отмечают, что подобные форматы взаимодействия с молодежью, когда она сама может проявлять инициативу и принимать самостоятельные решения, очень нужны Казахстану. При финансовой и профессиональной помощи молодежные стартапы найдут инвестиционную поддержку. А наставничество – один из ключевых факторов развития молодежи, залог ее эффективного участия в жизни страны.

Несмотря на то, что социальным проектам прошедшего тренинга еще нужны детализация и доработка, бюджетирование и ресурсная база, организаторы мероприятия уверены, что в самое ближайшее время все замыслы участников увидят свет, и пообещали оказывать им в этом поддержку.