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За гибель людей в хостеле Алматы ответственность должен нести недобросовестный собственник – мнение эксперта

Хостел, Алматы, гибель людей, полиция, мнение эксперта Фото: Zakon.kz
Трагедия, которая унесла жизни 13 человек в хостеле Алматы, – это халатность собственника, который должен был принять все меры противопожарной безопасности.

Но он не только этого не сделал, но и, как выяснилось, в целом работал незаконно – целевое назначение используемого под хостел помещения не предусматривало проживания в нем людей. Об этом говорит общественный деятель и член Совета по противодействию коррупции при партии Amanat Ерболат Касенов.

По его наблюдениям, некоторые предприниматели грешат недобросовестным отношением, заботясь прежде всего о прибыли, а не о безопасности людей.

Но выявить подобную незаконную предпринимательскую деятельность не всегда удается своевременно вследствие действующего моратория на проверку МСБ, который до сих пор действует в Казахстане.

"Алматы – это город бизнеса. Но, к сожалению, пойти с проверкой в любой объект сейчас никто не может. Поэтому крайне важна и личная ответственность граждан, которые если обнаружили, что бизнес ведется с нарушениями, должны написать заявление в компетентные органы, в Департамент по ЧС, чтобы нерадивых бизнесменов проверили и приняли в отношении них меры. Наш президент сказал, что должна быть нулевая терпимость к проявлениям любых видов нарушений", – сказал он.

По его мнению, чтобы противодействовать незаконной предпринимательской деятельности и избежать новых трагедий, нужно снять мораторий на проверки тех видов МСБ, деятельность которых связана с обеспечением безопасности людей. Это и хостелы, и мелкие столовые, которые часто используют газовые баллоны на кухне, и другие объекты. Но это, по его мнению, нужно делать разумно, не допуская перегибов.

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