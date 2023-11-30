Пожар в хостеле Алматы: очевидцы рассказали о причинах возгорания

Фото: pixabay

Возможной причиной пожара в хостеле Алматы, где погибли 13 человек, стал загоревшийся матрас. Об этом Zakon.kz сообщил очевидец.

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