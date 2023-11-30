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Пожар в хостеле Алматы: очевидцы рассказали о причинах возгорания

Пожар в хостеле Алматы: очевидцы рассказали о причинах возгорания Фото: pixabay
Возможной причиной пожара в хостеле Алматы, где погибли 13 человек, стал загоревшийся матрас. Об этом Zakon.kz сообщил очевидец.

"Произошло возгорание матраса (хостел находится в подвале)", – заявила очевидец.

По официальным данным, в пожаре в хостеле погибли 13 человек. Предварительной причиной стало отравление угарным газом.

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Пожар произошел утром 30 ноября 2023 года. Три человека с места пожара госпитализировали.

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