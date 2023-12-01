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Токаев: Казахстан поддерживает призыв ООН к действиям по сохранению окружающей среды

Токаев: Казахстан поддерживает призыв ООН к действиям по сохранению окружающей среды Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 1 декабря 2023 года начал свое выступление на Всемирном климатическом саммите, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба Акорды, во время выступления глава государства отметил, что новый Экологический кодекс Казахстана будет способствовать всесторонней адаптации зеленых технологий практически в каждом секторе национальной экономики.

"Казахстан полностью поддерживает настоятельный призыв ООН к конкретным действиям по сохранению окружающей среды для будущих поколений. Мы стали первой страной в регионе, которая ратифицировала Парижское соглашение и приняла Стратегию углеродной нейтральности до 2060 года. Наша страна обладает огромным потенциалом для развития ветровой и солнечной энергетики, а также для производства "зеленого" водорода. Мы продолжим тесное сотрудничество с нашими партнерами, чтобы раскрыть данный потенциал", - отметил Касым-Жомарт Токаев.

Являясь ведущим экспортером урана, обеспечивающим 43 % мировых поставок, Казахстан играет решающую роль в производстве электроэнергии без выбросов углерода в глобальном масштабе, добавил глава государства.

В ноябре 2022 года сообщалось, что в Мангистауской области планируют организовать производство зеленого водорода.

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