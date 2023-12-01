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Токаев высказался о глобальном кризисе

Токаев высказался о глобальном кризисе Фото: akorda.kz
Выступая 1 декабря 2023 года на Всемирном климатическом саммите в выставочном центре Dubai Expo City, глава государства Касым-Жомарт Токаев высказался о глобальном кризисе, сообщает Zakon.kz.

Как отметил президент Казахстана, "чтобы придать импульс действиям по защите климата в Центральной Азии, мы также решили созвать Региональный климатический саммит в Казахстане в 2026 году под эгидой ООН".

"Чрезвычайная климатическая ситуация – это глобальный кризис, который требует глобального ответа. Мы несем общую ответственность за сохранение нашей планеты и обеспечение устойчивого будущего для всех".Касым-Жомарт Токаев

Казахстан, как подчеркнул глава государства, "твердо убежден, что только коллективные действия и сотрудничество помогут нам разрешить климатический кризис".

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