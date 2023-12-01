Казахстан намерен обратить внимание международного сообщества на потребности страны

Об этом сказал министр экологии и природных ресурсов РК Ерлан Нысанбаев на площадке COP-28.

Климатические изменения, которые происходят сейчас в мире, становятся более заметнее и происходят все чаще, отмечают лидеры стран на площадке СОР28.

"Поддерживая глобальную повестку, Казахстан намерен сократить свои выбросы парниковых газов на 15%, что является нашим обязательством по Парижскому соглашению. Однако для нас важно адаптироваться к текущим климатическим изменениям и минимизировать потери и ущербы от них", – обозначил Ерлан Нысанбаев.

По его словам, основной фокус на текущей конференции СОР28 будет нацелен на информирование мировой общественности о поддержке адаптации к изменению климата и справедливому переходу. "Одним из важных для Казахстана инструментов является справедливый переход, который заключается в устойчивой трансформации энергетического сектора страны и угольной отрасли. Ведь если мы отказываемся от угля, стоит вопрос, что делать с работниками, которые задействованы в данной отрасли", – заметил министр экологии и природных ресурсов РК.





Фото: пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК

Между тем обеспечить плавный переход от зависимости угля к экологически чистой энергетике Казахстану позволит партнерство в рамках JETP (Just Energy Transition Partnerships), добавил он.

"Чтобы мы исполнили обязательство по Парижскому соглашению, нам необходима модернизация промышленности, в первую очередь, энергетического сектора", – прокомментировал Ерлан Нысанбаев.

Тем временем Парижским соглашением предусматривается трансфер технологий для модернизации, уточнил он.

Министр пояснил, что Казахстаном уже ведется работа в данном направлении, в частности, был подписан Меморандум о сотрудничестве по совместному механизму кредитования между правительствами Казахстана и Японии.

"Этот механизм направлен на содействие распространению передовых технологий и инфраструктуры по декарбонизации, а также осуществление мер по смягчению. Это будет способствовать сокращению или устранению выбросов парниковых газов и устойчивому развитию Казахстана, а также достижению национально определенных вкладов обеих стран в рамках статьи 6 Парижского соглашения", – объяснил он.

Ерлан Нысанбаев напомнил, что предыдущая конференции сторон СОР в Шарм эль Шейхе вошла в историю как прорыв в области финансирования "потерь и ущербов", или климатического возмещения, что связано с решением по созданию фонда "Потерь и ущербов".

Фото: пресс-службы Министерства экологии и природных ресурсов РК

"Для нашей страны остается проблема невключения региона Центральной Азии в климатически уязвимые регионы. Одной из задач региона на текущем СОР 28 является получение доступа к финансированию на возмещение потерь и ущербов", – сказал он.

На полях конференции под председательством ОАЭ ряд стран уже заявили о финансировании данного фонда на общую сумму 420 млн долларов, в частности, ОАЭ выделит 100 млн долларов, Германия – 100 млн долларов, Великобритания – 75 млн долларов, США – 17,5 млн долларов, Япония – 10 млн долларов и другие, сообщил Ерлан Нысанбаев.

"Наряду с этим в рамках COP-28 мы намерены обратить внимание международного сообщества на потребности страны и на возможные механизмы сотрудничества, – добавил министр. – Мы уже вступили в Климатический клуб G7 и уверены, что вместе мы будем достигать целей в решении последствий изменения климата".

Также министр экологии и природных ресурсов озвучил, что президентом страны Касым-Жомартом Токаевым было объявлено о вступлении Казахстана в Глобальное обязательство по метану. В данном контексте правительство РК активно ведет работу с американской стороной для оценки текущего регулирования в области выбросов метана и совершенствования регулирования в соответствии с целями Глобального обязательства по метану, поделился Ерлан Нысанбаев.

По его словам, текущая 28-я Конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата указывает на высокую заинтересованность всех участников в решении вышеуказанных проблем и призывает к конкретным действиям.

Отметим, что сегодня, 1 декабря, в Дубае (ОАЭ) начал работу Павильон Центральной Азии в рамках СОР28 на территории ЭКСПО 2020. Это еще одна уникальная возможность для стран региона объединиться и действовать, заявить о своих проблемах и потребностях для борьбы с изменением климата международному сообществу. Предполагается, что данный павильон станет уникальной платформой для обмена мнениями, презентации совместных региональных климатических инициатив и приоритетов.

В конференции СOP28 принимают участие более 100 представителей казахстанских компаний, крупные инвесторы и международные организации.