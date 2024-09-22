"Шахтер" сыграл с "Елимаем" в матче 21-го тура КПЛ

В матче 21-го тура казахстанской Премьер-лиги карагандинский "Шахтер" дома сыграл с семейским "Елимаем". Явными фаворитами противостояния были гости, которые ведут борьбу за чемпионство, сообщает Zakon.kz.

С первых минут была равная борьба, пока судья не отменил гол хозяев и следом в спорной ситуации засчитал взятие гостей. Далее преимуществом владели семейчане, которые до перерыва забили еще, дубль оформил Никита Корзун. Во второй половине фаворит действовал по счету и довел все до уверенной победы – 2:1.

Теперь у "Елимая" стало 37 очков и он вышел в лидеры турнирной таблицы, "Шахтер" с девятью баллами идет последним.

"Шахтер" – "Елимай" 1:2 (0:2):

Корзун 15 (0:1),

Корзун 29 (0:2),

Козлов 90+4 (1:2).

Ранее сообщалось, что казахстанских паралимпийцев торжественно чествовали на матче "Кайрат" – "Кайсар".