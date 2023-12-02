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В Акмолинской области задержали черных старателей с золотом на 130 млн тенге

В Акмолинской области задержали группу старателей с золотом на 130 млн тенге Фото: ДП Акмолинской области
Группу черных старателей задержали в Акмолинской области, у них иъято золото на 130 млн тенге, сообщает Zakon.kz.
"Сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД и департамента полиции Акмолинской области при координации прокуратуры на территории города Степногорска пресечена незаконная деятельность преступной группы, состоящей из работников золотодобывающего предприятия", - сообщили в Департаменте полиции.

В состав преступной группы вошли работники цеха готовой продукции, которыми руководил мастер технологического участка этого же предприятия.

Сотрудники полиции установили, что они используя служебные возможности, намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу.

"Для реализации своих преступных намерений, злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде. У задержанных изъято порядка 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляется более 130 млн тенге", - рассказали в полиции.

Члены преступной группы арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи совершенной в особо крупном размере.

Ранее сообщалось, что хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".

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