В Акмолинской области задержали черных старателей с золотом на 130 млн тенге
"Сотрудниками департамента по борьбе с организованной преступностью МВД и департамента полиции Акмолинской области при координации прокуратуры на территории города Степногорска пресечена незаконная деятельность преступной группы, состоящей из работников золотодобывающего предприятия", - сообщили в Департаменте полиции.
В состав преступной группы вошли работники цеха готовой продукции, которыми руководил мастер технологического участка этого же предприятия.
Сотрудники полиции установили, что они используя служебные возможности, намеревались наладить систему хищения золотосодержащей руды с рудника Аксу.
"Для реализации своих преступных намерений, злоумышленники использовали слепые зоны, которые не охватываются системой видеонаблюдения, после чего похищенное пытались вынести в рабочей одежде. У задержанных изъято порядка 7 кг концентрата, содержащего 4,5 кг чистого золота, что в денежном эквиваленте составляется более 130 млн тенге", - рассказали в полиции.
Члены преступной группы арестованы и помещены в следственный изолятор. Досудебное расследование проводится по факту кражи совершенной в особо крупном размере.
Ранее сообщалось, что хищения на 273 млн тенге выявили в "Казпочте".