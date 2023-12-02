В 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

"Казгидромет" выпустил прогноз синоптической ситуации и штормовое предупреждение на 3 декабря по территории Казахстана. По прогнозам синоптиков, неблагоприятные погодные условия будут в 13 регионах республики, сообщает Zakon.kz.

Прогноз синоптической ситуации

"На погоду большей части территории республики будет оказывать свое влияние атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, с чем пройдут осадки в виде дождя и снега, ожидаются гололед, метель. Лишь на юго-востоке страны под влиянием антициклона ожидается погода без осадков. По Казахстану прогнозируются туманы, усиление ветра". РГП "Казгидромет"

Штормовое предупреждение

Ночью и утром в горных районах Жетысуской области ожидается туман. Ветер до 15-20 м/с.

На западе, севере, востоке Улытауской области и в областном центре Жезказгане ожидается гололед. Ветер в области до 23 м/с, в Жезказгане 15-20 м/с.

В Караганде ожидается гололед. Ветер до 23-28 м/с.

Утром и днем в Семее ветер до 15-20 м/с.

В Усть-Каменогорске утром и днем ожидается ветер с порывами до 15-20 м/с.

Ночью на западе, востоке, днем на западе, севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются гололед, метель. Ветер до 15-20 м/с. Уральск: днем ожидается гололед.



В центре, на востоке Кызылординской области и в областном центре Кызылорде ожидается туман. Ветер в центре области до 15-20 м/с.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер на севере, в горных районах области 15-20 м/с. В городах Шымкент и Туркестан ночью и утром ожидается туман.

На юге, западе, востоке Атырауской области и в городе Атырау ожидается туман. На севере области ожидается гололед.

В Павлодаре ожидаются осадки (дождь, снег), гололед, метель. Порывы ветра могут достигать 23-28 м/с.

Ночью на севере, востоке Актюбинской области ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с. Актобе: ночью ожидается гололед. Ветер до 15-20 м/с.

На западе, северо-востоке, в центре Мангистауской области и в областном центре Актау ночью и утром ожидается туман.

В Костанае ожидается метель, ночью и утром – гололед. Ветер до 15-20 м/с.

