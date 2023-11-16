Атлетов Азиатских Параигр чествовали в СКО
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
В областном акимате чествовали участников Азиатских Параигр, которые достойно выступили на континентальном первенстве. С параатлетами встретился аким СКО Гауез Нурмухамбетов.
В составе сборной страны участвовали североказахстанские легкоатлеты Сергей Харламов, Иван Залезняк и Дмитрий Орлов. Наилучшего результата добился Иван Залезняк завоевавший бронзу в толкании ядра, тем самым, повторив свой успех Параазиатских игр-2018.
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
Глава региона Гауез Нурмухамбетов поблагодарил параатлетов и тренеров за стойкость, мужество и стремление к новым вершинам.
"Вы – настоящие бойцы по жизни и источник вдохновения для многих людей. Я уверен, впереди у наших ребят большие перспективы в спорте, их имена еще не раз услышим в числе победителей и призеров престижных соревнований", – написал аким СКО в соцсетях.
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