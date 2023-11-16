Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Атлетов Азиатских Параигр чествовали в СКО

Атлетов Азиатских Параигр чествовали в СКО Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области
В областном акимате чествовали участников Азиатских Параигр, которые достойно выступили на континентальном первенстве. С параатлетами встретился аким СКО Гауез Нурмухамбетов.

В составе сборной страны участвовали североказахстанские легкоатлеты Сергей Харламов, Иван Залезняк и Дмитрий Орлов. Наилучшего результата добился Иван Залезняк завоевавший бронзу в толкании ядра, тем самым, повторив свой успех Параазиатских игр-2018.

Атлетов Азиатских параигр чествовали в СКО

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Атлетов Азиатских параигр чествовали в СКО

Фото: пресс-служба акимата Северо-Казахстанской области

Глава региона Гауез Нурмухамбетов поблагодарил параатлетов и тренеров за стойкость, мужество и стремление к новым вершинам.

"Вы – настоящие бойцы по жизни и источник вдохновения для многих людей. Я уверен, впереди у наших ребят большие перспективы в спорте, их имена еще не раз услышим в числе победителей и призеров престижных соревнований", – написал аким СКО в соцсетях.

Читайте также

В Кокшетау введено более 200 тысяч квадратных метров жилья
В Кокшетау введено более 200 тысяч квадратных метров жилья
Акмолинский педагог занял почетное 2 место на республиканском конкурсе
Акмолинский педагог занял почетное 2 место на республиканском конкурсе
Токаев назначил замглавы МВД
Токаев назначил замглавы МВД
Редакция Zakon.kz
Акмолинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
штормовое предупреждение
Снег, туман и сильный ветер: в столице и 13 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
В Казахстане изменились правила проведения ремонта многоквартирных жилых домов
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Жена Кайрата Нуртаса опубликовала пост-обращение
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Село Жетыген в Алматинской области станет городом и получит новое название
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления