В акимате Туркестана даны разъяснения в отношении ряда объектов

Комментируя вопросы, поднятые в отношении некоторых объектов, глава города акцентировал внимание на законности принятых мер. После присвоения Туркестану статуса областного центра особое внимание уделяется развитию города как туристического центра.

В частности, планировалось использовать здания, расположенные вокруг мавзолея Ясави, в качестве современных гостиниц и создавать места, предлагающие культурно-духовные услуги туристам, приезжающим в Туркестан.

За последние пять лет в Туркестане построено много социальных объектов, десятки переданы на баланс акимата. Из-за отсутствия возможности возмещать затраты на содержание объектов за счет городского бюджета, а также из-за большого количества других актуальных проблем, ожидающих решения, наиболее правильным решением для реализации задач целевого использования бюджетных средств стало определение управляющих компаний или собственников в частном секторе посредством открытых тендеров.

Победитель торгов в отношении старого административного здания инвестировал в образование, открыв колледж "Болашак". А победитель торгов в отношении Дома культуры вложил инвестиции в объект и будет использовать его по своему усмотрению.

В связи с этим были выставлены на электронные торги два здания на площади Есим хана: административное здание и Дом культуры. Со стороны компетентных органов были проведены проверки на соответствие требованиям закона. В настоящее время организована целевая направленность этих объектов, организована соответствующая работа.

Объекты, находящиеся на балансе города Туркестана, передаются в доверительное управление без права выкупа, то есть они остаются в собственности акимата города и их содержание находится на постоянном контроле.





Визит-центр





С целью привлечения дополнительных инвестиций, повышения качества обслуживания туристов, а также снижения бюджетных расходов и расходов на содержание здания было принято решение о передаче здания визит-центра в доверительное управление сроком на 10 лет без права выкупа. Для этого были объявлены электронные торги на вэб-портале, победителем в которых стало ТОО "Туркестанское бюро экскурсий". Однако по причине неисполнения ТОО "Туркестанское бюро экскурсий" предусмотренных контрактом условий в соответствии с двусторонним соглашением договор был расторгнут, а здание было возвращено на баланс государства.





Гарантийный взнос по передаче здания визит-центра в доверительное управление без права последующего выкупа в размере 22 663,8 тыс. тенге был возвращен доверительному управляющему в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время объект передан в коммунальную собственность области. Ведется работа по передаче объекта в республиканскую собственность.





Музей Ясави





В настоящее время на объекте ведутся работы по реконструкции и строительству. После завершения работ будут приняты меры по приему объекта.





Дворец бракосочетания





Передан в доверительное управление ТОО "Бастама KZ" сроком на 10 лет без права последующего выкупа (на основании электронного протокола Реестра государственного имущества, размещенного на веб-портале).





Восточная баня





Передана в доверительное управление сроком на пять лет без права последующего выкупа, согласно электронному протоколу №152097 Реестра государственного имущества, размещенного на вэб-портале.





Примечание: Доверительное управление без права последующего выкупа не является приватизацией государственного имущества. Государственное имущество находится в государственной собственности, то есть не переходит в частную собственность.





Здания Дворца бракосочетания и визит-центра, переданные акиматом города Туркестана посредством электронного тендера, переданы во временное пользование в конкурентную среду.





После того как Туркестан стал областным центром, на территории мавзолея Ходжа Ахмеда Ясави был создан духовно-культурный центр и построены соответствующие объекты. В связи с этим в культурно-духовном центре образовался дефицит мест питания, доступных населению. Это вызвало немало критики в соцсетях и много жалоб со стороны паломников, посещающих мавзолей.





В связи с этим ремесленники и продавцы сувениров, которые располагались в здании школы ремесел, были временно переведены в другое здание, и вблизи мавзолея, на основании требований посетителей, принято решение открыть пункты питания.





Принято решение о строительстве Центра ремесленников. Рассмотрен вопрос выделения для этого земельного участка площадью 2,56 га на территории культурно-духовного центра, утвержден эскизный проект объекта. Строительные работы были начаты в августе 2023 года за счет средств частного инвестора. Объект планируется завершить и ввести в эксплуатацию во втором полугодии 2024 года.





По земельным вопросам М. Сыздыковой





Постановлением акимата города Туркестана от 26.12.2019 года №1890 принято решение об изъятии указанного недвижимого имущества для государственных нужд. Со стороны независимого оценщика – ТОО "Строй Надзор Сервис" – здание вместе с земельным участком было оценено в 245,8 млн тенге.

Согласно представленным в то время документам, был заключен договор от 17.03.2020 года об уплате этой стоимости Оспанову Г.





В ходе заключения договора с собственником в справке №10100388026894 от 11.03.2020 года указано: земельный участок общей площадью 0,32948 га, кадастровый номер 19-307-020-1021, адрес: г. Туркестан, ул. Амира Темира, 11б, зарегистрирован в собственности Оспанова Г. и обременений в отношении указанного имущества не имеется.





На основании вышеуказанного договора 19.03.2020 года средства были переведены, а объект был передан в собственность государства постановлением акимата города от 28.04.2020 года за №779.

Однако постановлением коллегии областного суда от 27.08.2020 года доверенность, выданная 19 октября 2019 года М. Сыздыковой М. Куанышбекову, и договор между М. Куанышбековым и Г. Оспановым были признаны недействительными.





Установлено, что 11.05.2021 года между сторонами было заключено медиационное соглашение, согласно которому М. Сыздыкова получила от Г. Оспанова 50 млн тенге за имущество.

На данном земельном участке в настоящее время расположена автостоянка, где проведены работы по строительству инженерной инфраструктуры и благоустройству.





Жалоба заявителя по данному вопросу рассмотрена в Туркестанском городском и областном судах и оставлена без удовлетворения. В настоящее время документ находится на рассмотрении в Верховном суде. Департаментом полиции Туркестанской области по факту мошенничества и департаментом Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции по Туркестанской области проводится досудебное расследование по данному делу.