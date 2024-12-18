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Право

Особый статус Туркестана: акимат получит ряд новых функций

Мажилис Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 18.12.2024 11:33 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Мажилиса на пленарном заседании 18 декабря 2024 года рассмотрели в первом чтении законопроект "Об особом статусе города Туркестана", сообщает Zakon.kz.

Как сообщил заместитель премьер-министра – министр национальной экономики Нурлан Байбазаров, проект закона разработан в соответствии с поручением главы государства о придании особого статуса городу Туркестан как духовной и исторической столице. В ходе разработки проекта закона был изучен опыт Англии, Италии, Узбекистана, Азербайджана и других государств по сохранению исторических памятников.

"Целями и задачами проекта закона являются: создание правовых условий для формирования, развития и функционирования Туркестана как духовно-культурного и исторического центра Казахстана, а также признание общегосударственной значимости; создание эффективной системы управления, сохранения и поддержания целостности памятников и объектов историко-культурного значения города, в том числе расположенных в охранной зоне объекта всемирного наследия мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи", – сказал Нурлан Байбазаров.

Основные новеллы проекта закона предусматривают:


• создание резервата памятников археологии города Туркестан;

• возмещение части затрат из бюджета для мастеров в сфере национального ремесленничества;

• ограничение в строительстве вокруг мавзолея Ходжа Ахмеда Ясауи в целях недопущения посторонних элементов застройки и сохранения его уникальности.

"На расстоянии ста метров от границы охранной зоны мавзолея не допускается строительство объектов высотой более семи метров, а также несовместимое с историческими памятниками по масштабу, цвету и строительным материалам", – пояснил Нурлан Байбазаров.

Кроме того, акимат Туркестана наделят функциями по изъятию и предоставлению частным застройщикам права временного безвозмездного землепользования для строительства государственных социальных объектов. В рамках проекта закона предусмотрена передача акимату и маслихату города Туркестан 34 дополнительных компетенций.

Маслихат получит компетенции по утверждению:

  • градостроительного регламента, дизайн-код города;
  • правил формирования архитектурного облика и градостроительного планирования;
  • правил возмещения части затрат мастеров в сфере национального ремесленничества из бюджета;
  • правил проведения мониторинга видеонаблюдения;
  • правил устройства нестационарных объектов общественного питания, торговли и обслуживания, летних площадок;
  • порядка использования символики на территории Туркестана.

Акимату города будут переданы 27 компетенций, которые разделены на три направления. Первое направление ориентировано на регулирование вопросов сохранения культурного достояния и духовного развития города. Второе направление касается стандартов строительства вокруг мавзолея и единой стилистики строительства на территории Туркестана. Третье направление регулирует создание благоприятных условий для развития туризма.

Другие подробности о законопроекте можно почитать здесь. 

Бауыржан Муканов
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