Как пережить спортивный декабрь и получить за это подарки

Декабрь для любителей спорта – уникальный по накалу месяц. Тут тебе и легендарный "Боксинг дэй" – самый праздничный из возможных туров в английской Премьер-лиге, – и бой Шавката Рахмонова в UFC, и несколько громких боксерских поединков вдобавок к крупным киберспортивным ивентам.

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