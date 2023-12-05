Как пережить спортивный декабрь и получить за это подарки
Фото: Parimatch
Декабрь для любителей спорта – уникальный по накалу месяц. Тут тебе и легендарный "Боксинг дэй" – самый праздничный из возможных туров в английской Премьер-лиге, – и бой Шавката Рахмонова в UFC, и несколько громких боксерских поединков вдобавок к крупным киберспортивным ивентам.
На все эти события можно делать свои прогнозы, параллельно участвуя в розыгрыше 50 000 000 от Parimatch.
Для этого достаточно выполнять ежедневные квесты и зарабатывать за это баллы. Чем выше сумма ставок, тем больше баллов, которые нужны, чтобы претендовать на победу в одном из четырех еженедельных турниров. Больше баллов – выше место в рейтинге турнира. Среди первых 20 000 участников разыгрываются призы в виде гарантированных бонусов на разные суммы вплоть до 1 100 000 тенге. И так каждую неделю!
Акция уже стартовала и продлится до конца декабря.
Успейте попасть на раздачу недетских новогодних подарков от Parimatch. Начните отмечать свой Новый год вместе с нами уже сейчас!
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