События

"Таза Қазақстан": во время масштабной экоакции в Туркестане высадили более 2 тысяч деревьев

высадка деревьев в Туркестане
Фото: акимат Туркестанской области
В Туркестане в рамках программы главы государства Касым-Жомарта Токаева "Таза Қазақстан" прошло масштабное мероприятие, направленное на формирование экологической культуры и охраны окружающей среды.

В нем приняли участие аким Туркестанской области Нуралхан Кушеров, руководство и коллектив областных управлений и департаментов, государственные служащие, жители города, работники учреждений, ответственных за уборку, представители акимата города Туркестана и общественных организаций.

высадка деревьев в Туркестане

Фото: акимат Туркестанской области

Глава региона встретился с защитниками природы и вместе с ними посадил саженцы.

"Таза Қазақстан" – это не годовая программа. Она должна стать нашим образом жизни. Инициатива принесет свои плоды, если мы сможем не только во время акций, но и в повседневной жизни сажать деревья, поддерживать чистоту, вовлекать молодежь в это дело. Приглашаем всех жителей области внести свой вклад в озеленение региона", – сказал Нуралхан Кушеров.

высадка деревьев в Туркестане

Фото: акимат Туркестанской области

В рамках мероприятия была проведена массовая посадка деревьев с целью озеленения города и улучшения экологической обстановки. За один день было посажено 1200 кустов крымской сосны и 1000 деревьев лиственных пород. Таким образом, всего было посажено 2200 саженцев деревьев, и зеленая полоса у входа в Туркестан была значительно заполнена. В будущем эта территория станет тенистым садом.

высадка деревьев в Туркестане

Фото: акимат Туркестанской области

Данная инициатива направлена на улучшение экологической обстановки в городе Туркестане, увеличение территорий зеленых насаждений и усиление ответственности населения за природу. Работы по озеленению продолжатся.

высадка деревьев в Туркестане

Фото: акимат Туркестанской области

Отметим, в Туркестанской области в период с 2021 по 2025 год в более чем 800 населенных пунктах было запланировано привить более 3,6 млн саженцев деревьев. А в этом году по программе "Таза Қазақстан" утвержден план по прививке 1 млн деревьев, ведется конкретная работа.

Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
