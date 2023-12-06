Андрей Зубов: Январские события были спланированной попыткой госпереворота

Журналист Андрей Зубов ознакомился с главной книгой 2023 года в Казахстане – "Моя жизнь. От зависимости к свободе" Нурсултана Назарбаева, и рассказал, что в этом издании бывший президент страны написал о "кровавом кантаре", сообщает Zakon.kz.

По словам журналиста, основная часть публики кинулась выискивать в этой книге какие-то подробности частной жизни первого президента страны, "открывшиеся скелеты в шкафу" и так далее.

"Это естественно, ибо, как сказал 1000 лет назад Юсуф Хас Хаджиб Баласагуни: "Людям свойственно искать пороки у правителей, чтобы хотя бы мысленно поставить их ниже себя". Как журналист, я был свидетелем многих событий с участием Н. Назарбаева, начиная от его выступления перед шахтерами летом 1989 года. И вот почти два года я ждал, какую оценку даст экс-президент страны кровавым дням того января. Для меня – алматинца – это тема более важна, потому что ужас и беспредел тех ночей и дней не забыть никогда…", – написал Андрей Зубов в Facebook.

Он задался вопросом: "можно ли рассматривать позицию Назарбаева как посыл тем, кто явно хочет перестроить общественное восприятие трагедии?".

"Скорее всего, да, потому что оценку "кантару" дает бывший глава государства. Понятно, что все равно люди будут по-разному оценивать события двухлетней давности. Однако сегодня самое важное – это понять, насколько верной и оправданной была реакция властей на происходящее". Андрей Зубов

Журналист считает, что от того, как мы оценим действия Касым-Жомарта Токаева и его окружения во время "кантара", будет зависеть и дальнейшее развитие нашего общества.

Андрей Зубов процитировал моменты из книги о "кантаре":

"Организованные экстремистские группы устроили массовые беспорядки и совершили террористические нападения. В результате пострадали мирные жители. Террористы создали угрозу суверенитету и государственности, спокойствию и целостности нашей страны, посеяли смуту среди людей. Прикрываясь недовольством общественности резким повышением цен на сжиженный газ, призывали ко всеобщему неповиновению".

"Таким образом, Назарбаев повторяет итоги расследования, представленные в январе 2023 года на парламентских слушаниях. То есть теорию государственного переворота. Он подчеркивает организованный характер большей части митингов, переросших в погромы, – это противостояние не власти и народа, а противостояние власти и ее противников". Андрей Зубов

Журналист отметил, что в книге впервые выдвигается тезис о том, что "кантар" – прямое следствие пандемии COVID-19.

"Пандемия коронавируса сильно ударила по Казахстану", – пишет Нурсултан Назарбаев.

В числе других причин бывший президент Казахстана приводит девальвацию и неэффективную работу тогдашнего правительства.

"Главная причина январских событий – борьба за власть. Экономические трудности были использованы как повод к развязыванию этой борьбы", – цитирует Назарбаева журналист.

Также Зубов рассказал, как Назарбаев оценивает меры, принятые руководством страны в тот период. По словам журналиста, бывший президент полностью согласен с председателем Мажилиса Ерланом Кошановым:

"Я полностью присоединяюсь к словам председателя мажилиса Ерлана Кошанова, сказанным им при подведении итогов парламентских слушаний: "Главной целью зачинщиков беспорядков было: вселить в народ страх, посеять в обществе смуту, заставить президента уйти с занимаемой должности. Я был свидетелем, как глава государства, взяв на свои плечи тяжелую ответственность в такой трудной ситуации, принял смелые решения. Об этом и говорится, и пишется. Все это правда! В тот час испытаний одно слово Касым-Жомарта Кемелевича "Власть не падет!" придало дух народу, стало воззванием к нему. Позволило государству преодолеть прежде невиданные трудности".

При этом журналист задался вопросами: А что такое слова "взять тяжелую ответственность в такой трудной ситуации" и "принять смелые решения"?

"Это про подавление вооруженных группировок, прекращение погромов и мародерства. Заметьте, что это пишет человек, почти 30 лет управлявший страной. Признает ли он, что в случившемся была и его вина?" Андрей Зубов

По словам журналиста, прямо об этом экс-президент не говорит, хотя в его книге ясно и даже по-библейски звучит тема предательства со стороны ближайшего окружения:

"Масимов много лет работал со мной, но откуда узнаешь? Разве Иисус Христос знал, что рядом сидящий Иуда – предатель? Мы же не боги… Я говорил это, исходя из уверенности в том, что нарушивший закон не избежит возмездия".

Журналист также рассказал, как Нурсултан Назарбаев заключил главу "Январь":

"Те смутные ночи и дни обернулись тяжелым вопросом для всех нас, и для меня... Слава Богу, мы прошли и это испытание. Народ, преодолевший подобное и сохранивший свой внутренний стержень, – это сильный народ".

1 декабря 2023 года стало известно, что Нурсултан Назарбаев написал книгу воспоминаний "Моя жизнь. От зависимости к свободе". Подробности здесь.