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Токаев поручил построить новое здание для Актюбинского областного театра

встреча с президентом Фото: Акорда
Президент Казахстана Касым-Жомарта Токаев ознакомился с работой Актюбинского областного театра драмы им. Тахауи Ахтанова, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, глава государства отметил, что сегодня растет интерес к искусству, и поручил акиму области построить новое здание для театра в связи с его износом.

В беседе с представителями общественности региона Касым-Жомарт Токаев указал на важность обеспечения верховенства закона и воспитания молодежи.

"Я всегда говорю о верховенстве закона. Это очень важно, иначе мы не сможем построить успешное государство. На встречах с молодежью я всегда призываю их быть трудолюбивыми и добропорядочными. В целом, мы должны уделять пристальное внимание воспитанию молодого поколения. Развитие Казахстана – это дело народа, дело государства", – сказал глава государства.

В завершение встречи президент выразил благодарность представителям различных сфер, которые вносят весомый вклад в развитие области.

Ранее Токаев во время рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с реализацией программы "Ауыл аманаты" и поговорил с местными представителями малого бизнеса.

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