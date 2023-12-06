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Токаев дал обещание представителям малого бизнеса

Токаев дал обещание представителям малого бизнеса Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев во время рабочей поездки в Актюбинскую область ознакомился с реализацией программы "Ауыл аманаты" и поговорил с местными представителями малого бизнеса, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды 6 декабря, в ходе рабочей поездки в Актюбинскую область глава государства посетил Мартукский район и проверил, как реализуют программу "Ауыл аманаты" в регионе.

С начала запуска программы в Актюбинской области выдали кредиты на реализацию 1471 проекта на общую сумму 6,6 млрд тенге. В сентябре 2023 года к этой сумму добавили еще 12,5 млрд тенге.

Касым-Жомарт Токаев и предприниматели

Фото: akorda.kz

"Главе государства сообщили, что в рамках программы в регионе засеяли 209,8 гектаров овощных и бахчевых культур, построили 77 мини-теплиц общей площадью более гектара. В эксплуатацию ввели 101 кондитерский цех и пекарню, 129 молочных, 65 мясоперерабатывающих объектов", – отметили в пресс-службе.

В рамках программы в Актюбинской области создали 1210 новых рабочих мест и зарегистрировали 1062 человека в качестве индивидуальных предпринимателей. В одном лишь Мартукском районе на 195 проектов по программе выдали кредиты на 902,5 млн тенге.

Касым-Жомарт Токаев и предприниматели

Фото: akorda.kz

Ознакомившись с проектами и продукцией местных аграриев, Касым-Жомарт Токаев побеседовал с предпринимателями. Он указал, что реализация проекта "Ауыл аманаты" призвана увеличить доходы сельского населения. Президент пообещал, что государство окажет всестороннюю поддержку фермерам, малому и среднему бизнесу.

Ранее Касым-Жомарт Токаев рассказал, у какого вида спорта большое будущее в Казахстане.

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