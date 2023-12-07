Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Не бояться вызывать скорую для школьников призвали казахстанских учителей

Казахстан школы Минпросвещения Фото: Zakon.kz
Вице-министр просвещения Едил Оспан в кулуарах Сената 7 декабря прокомментировал инцидент в Караганде, где учителя одной из школ пешком отправили ученицу домой с разбитой головой, не вызвав скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

У вице-министра поинтересовались, почему учителя боятся вызывать скорую в школу, так как произошедший в Караганде случай не единичный. Журналисты предположили, что учителя порой не вызывают скорую, потому что боятся скандала и последующего наказания.

"Нет, учителей за это не наказывают. Если нарушений не было, никто никого не наказывает, а если все-таки было нарушение, то скрывать сегодня не получится. Поэтому сегодня мы всех граждан призываем: лучше принять упреждающие вещи, чем скрывать такие факты. Нельзя бояться помогать людям, особенно детям, поэтому всех сотрудников образования, граждан призываем никогда не бояться вызывать скорую, если увидели пострадавшего ребенка".Едил Оспан

Тем не менее в Павлодарской области учителю и директору школы, заметившим беременность восьмиклассницы, сделали строгий выговор, от которого позже освободили.

"Решение принимало Управление образования. Мы считаем, он было преждевременным. Сначала надо тщательно разобраться и потом только принимать решения. Но я считаю, что не нужно бояться, я как уже сказал, в случае, если ответственный сотрудник нарушил какие-то нормы, по закону будет установлено, и будут последствия. Поэтому лучше заранее сообщать, если кто-то увидел или узнал о фактах нарушения, особенно в отношении ребенка".Едил Оспан

В Павлодарской области забеременела несовершеннолетняя ученица. Подозреваемым является отчим школьницы. Ранее сообщалось, что директор школы, заместитель и классный руководитель получили строгие выговоры за беременность несовершеннолетней. Теперь же стало известно, что незаконно наложенные дисциплинарные взыскания на сотрудников организации образования сняты.

Читайте также

Казахстан дети ООН
Казахстанские дети и их родители смогут напрямую жаловаться в Комитет ООН
В Казахстане утвердили выплаты за утилизационный сбор
В Казахстане утвердили правила выплаты за утильсбор
12 вузов Казахстана вошли в мировой рейтинг
12 вузов Казахстана вошли в мировой рейтинг
Жадра Жулмухаметова
Министерство просвещения РК Сенат Парламента РК Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как я 1 января работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Как с 1 января 2024 года работодатели будут перечислять обязательные пенсионные взносы за сотрудников
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Новые монеты выпускает Нацбанк Казахстана
Как казахстанцам обойти уловки интернет-мошенников
Аферисты выходят на новый уровень: как казахстанцам не попасться на их крючок
В Казахстане будут выплачивать новое спецпособия с 1 января 2024 года
Новое спецпособие будут получать казахстанцы с 1 января 2024 года
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: