Не бояться вызывать скорую для школьников призвали казахстанских учителей

Вице-министр просвещения Едил Оспан в кулуарах Сената 7 декабря прокомментировал инцидент в Караганде, где учителя одной из школ пешком отправили ученицу домой с разбитой головой, не вызвав скорую помощь, сообщает Zakon.kz.

У вице-министра поинтересовались, почему учителя боятся вызывать скорую в школу, так как произошедший в Караганде случай не единичный. Журналисты предположили, что учителя порой не вызывают скорую, потому что боятся скандала и последующего наказания.

"Нет, учителей за это не наказывают. Если нарушений не было, никто никого не наказывает, а если все-таки было нарушение, то скрывать сегодня не получится. Поэтому сегодня мы всех граждан призываем: лучше принять упреждающие вещи, чем скрывать такие факты. Нельзя бояться помогать людям, особенно детям, поэтому всех сотрудников образования, граждан призываем никогда не бояться вызывать скорую, если увидели пострадавшего ребенка". Едил Оспан

Тем не менее в Павлодарской области учителю и директору школы, заметившим беременность восьмиклассницы, сделали строгий выговор, от которого позже освободили.

"Решение принимало Управление образования. Мы считаем, он было преждевременным. Сначала надо тщательно разобраться и потом только принимать решения. Но я считаю, что не нужно бояться, я как уже сказал, в случае, если ответственный сотрудник нарушил какие-то нормы, по закону будет установлено, и будут последствия. Поэтому лучше заранее сообщать, если кто-то увидел или узнал о фактах нарушения, особенно в отношении ребенка". Едил Оспан

В Павлодарской области забеременела несовершеннолетняя ученица. Подозреваемым является отчим школьницы. Ранее сообщалось, что директор школы, заместитель и классный руководитель получили строгие выговоры за беременность несовершеннолетней. Теперь же стало известно, что незаконно наложенные дисциплинарные взыскания на сотрудников организации образования сняты.