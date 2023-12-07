Токаев поставил ряд задач перед главой Фонда социального медицинского страхования

Глава государства принял председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Абылкаира Скакова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Абылкаир Скаков отчитался об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС



Также он проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя – вдвое.

Фото: akorda.kz

Скаков доложил о повышении доступности медицинской помощи для граждан и представил информацию о ходе исполнения поручений Президента относительно повышения эффективности системы ОСМС. В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.



Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования. В ходе реализации планов Фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.

Ранее в Казахстане изменятся правила планирования объемов бесплатных медуслуг и в рамках ОСМС.