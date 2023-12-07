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Токаев поставил ряд задач перед главой Фонда социального медицинского страхования

Токаев поставил ряд задач перед главой Фонда социального медицинского страхования Фото: akorda.kz
Глава государства принял председателя правления НАО "Фонд социального медицинского страхования" Абылкаира Скакова, сообщает Zakon.kz.

По информации Акорды, Абылкаир Скаков отчитался об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС

Также он проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя – вдвое.

Токаев поставил ряд задач перед главой Фонда социального медицинского страхования

Фото: akorda.kz

Скаков доложил о повышении доступности медицинской помощи для граждан и  представил информацию о ходе исполнения поручений Президента относительно повышения эффективности системы ОСМС. В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.

Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования. В ходе реализации планов Фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.

Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.

Ранее в Казахстане изменятся правила планирования объемов бесплатных медуслуг и в рамках ОСМС.

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ОСМС Абылкаир Скаков Токаев Касым-Жомарт
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