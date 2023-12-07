Токаев поставил ряд задач перед главой Фонда социального медицинского страхования
По информации Акорды, Абылкаир Скаков отчитался об итогах работы системы социального медицинского страхования с начала 2023 года и в целом за время реализации ОСМС
Также он проинформировал о том, что с внедрением социального медстрахования финансирование сферы здравоохранения увеличилось в 2,5 раза, а расходы на здоровье одного жителя – вдвое.
Фото: akorda.kz
Скаков доложил о повышении доступности медицинской помощи для граждан и представил информацию о ходе исполнения поручений Президента относительно повышения эффективности системы ОСМС. В частности, реализуется комплекс мер, направленных на расширение охвата социального медицинского страхования, обеспечение финансовой устойчивости Фонда и ускоренную цифровизацию всех связанных с ОСМС процессов.
Наряду с этим были озвучены актуальные вопросы, волнующие казахстанцев в связи с функционированием системы медстрахования. В ходе реализации планов Фонда внимание главным образом будет уделено пациенту и его потребностям в медицинской помощи.
Касым-Жомарт Токаев поставил перед Абылкаиром Скаковым ряд задач, направленных на повышение эффективности системы социального медицинского страхования.
Ранее в Казахстане изменятся правила планирования объемов бесплатных медуслуг и в рамках ОСМС.