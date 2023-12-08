Жители Уральска напрямую участвуют в благоустройстве города

С 1 декабря стартовал прием заявок от жителей Уральска по проекту "Бюджет народного участия", который продлится до 20 декабря текущего года. Лучшие из проектов будут реализованы за счет бюджетных средств. Жители города сами будут голосовать за актуальный и нужный проект.

Проект "Бюджет народного участия" в Уральске был внедрен в 2021 году. Но инициатива жителей была низкая, идей поступило мало. В итоге путем голосования жители выбрали два проекта, которые получили одобрение экспертного совета при акимате города. В Уральске был построен амфитеатр возле драматического театра им.Островского со сценой и многоуровневыми скамьями на 60 посадочных мест.

Кстати, возле амфитеатра была благоустроена и прилегающая территория, установлены около 40 светодиодных ламп, выложена брусчатка на площади свыше тысячи квадратных метров, поставлены урны, новые скамейки для отдыха.

Новый амфитеатр довольно органично вписался в архитектуру города и стал любимым местом отдыха горожан. Все лето здесь проводятся различные городские мероприятия, а по вечерам устраиваются танцы для души, где старшее поколение собирает любителей потанцевать под любимые мелодии. В тот же год был реализован еще один проект – строительство тротуара по улице им.Айталиева.

Фото: пресс-служба акимата г.Уральск

В 2022 году уральцы из предложенных идей по благоустройству города в рамках проекта "Бюджет народного участия" выбрали также два проекта. В прошлом году была благоустроена прилегающая территория к стоматологической клинике "Hi-Tech" по улице им.Хиуаз Доспановой, строение 60/2, на сумму 19 миллионов 260 тысяч тенге. Второй проект – это изготовление перголы с качелями на набережной в районе улицы им.Пугачева, которые очень понравились жителям города. На изготовление качелей было затрачено 4 миллиона 640 тысяч тенге.

Успешная реализация проектов привлекла внимание уральцев, и на текущий год заявок поступило много. По информации пресс-службы городского акимата, в 2023 году по проекту "Бюджет народного участия" поступило 42 заявки. Комиссия при городском акимате отобрала девять проектов, которые соответствовали критериям, жители города проголосовали за восемь проектов.

"Три проекта уже завершены. Благоустроены скверы перед общеобразовательной школой № 20 и по адресу Гагарина, 36/1, построена детская игровая и спортивная площадка в сквере им.Пушкина. Также в этом году ведется благоустройство скверов в микрорайоне Сарыарка, микрорайоне Кунаева, в п.Деркул, строится "Сквер айтишников", бульвар вдоль улицы им.Гагарина в районе дома 36/1. Стоимость проектов варьируется от 15 до 25 миллионов. В целом, каждый проект не должен превышать 10 тысяч месячных расчетных показателей, то есть на этот год сумма равна 34,5 миллиона тенге", – сообщил заведующий сектором отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог г. Уральска Дархан Еркинулы.

Сейчас на сайте акимата города Уральска находится информация о начале приема предложений от горожан по реализации проекта "Бюджет народного участия" на 2024 год. Согласно требованиям проекта, заявки должны соответствовать следующим критериям: озеленение территории; обустройство тротуаров; строительство и ремонт тротуаров, пандусов, арыков; создание, ремонт и освещение мест общего пользования (парки, скверы, пешеходные зоны, улицы и иные объекты); ремонт бордюров, брусчатки, подпорных стен; ликвидация свалок; установка и ремонт, беседки, скамьи, урны, оборудования и конструкции для игр детей и отдыха взрослого населения в местах общего пользования; установка, ремонт и освещение спортивных (тренажерных площадок, футбольных, баскетбольных, волейбольных полей), детских игровых площадок на дворовых территориях и в местах общего пользования; обеспечение санитарии; ремонт объектов спорта и культуры.

"Граждане подают заявки на сайт uralsk.gov.kz. Население вносит свои предложения в соответствии с 10 критериями по благоустройству города. Чем больше людей примут участие в проекте, тем успешнее будет результат, тем лучше и красивее будет наш любимый город. Прием проектных предложений будет осуществляться в течение 20 календарных дней". Пресс-секретарь акима г.Уральска Данияр Оспан