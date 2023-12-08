В Талдыкоргане наградили лучших журналистов, пишущих на тему борьбы с коррупцией

В Талдыкоргане подвели итоги конкурса журналистов по формированию антикоррупционной культуры в обществе, организованного региональным департаментом по противодействию коррупции при содействии Управления общественного развития области Жетісу, сообщает Zakon.kz.

Отметим, что данный конкурс проводится в регионе ежегодно. В этот раз награждение его победителей было приурочено к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, начиная с 2004 года.

В этом году на суд жюри поступило 22 творческие работы соискателей – журналистов печатных и электронных изданий, интернет-сайтов и телевидения. Авторов лучших работ наградили грамотами и памятными подарками.

Отметим, что, помимо победителей и призеров конкурса, в этот день отдельных наград были удостоены общественные активисты области, внесшие весомый вклад в формирование антикоррупционной культуры и профилактики коррупционных правонарушений. Это актикорволонтеры, члены регионального общественного совета, представители госучреждений, комплаенс-офицеры квазигосударственного сектора, молодые активисты и другие.





"Наша страна ратифицировала Конвенцию ООН против коррупции в 2008 году. За эти годы в республике достигнуто очень многое, разработаны и внедрены новые инструменты превенции и борьбы с коррупцией. И в этой большой работе ваш вклад играет немалую роль. Радует, что среди наших земляков очень много неравнодушных к судьбе своей страны, граждан. Думаю, в будущем благодаря нашему общему потенциалу мы еще достигнем больших успехов", – отметил, обращаясь к собравшимся, и.о. руководителя Департамента по противодействию коррупции по области Жетісу Тимур Темиралиев.

Влад Сергеев