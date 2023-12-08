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Как службы благоустройства справляются со снегопадом в Алматы

снегопад в Алматы Фото: Управление развития коммунальной инфраструктуры города Алматы
С 20:00 8 декабря в Алматы начался снегопад, который, согласно прогнозам, завершится до обеда 9 декабря. На улицах города работают службы благоустройства, сообщает Zakon.kz.

Как рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры города, на опасных участках, спусках, подъемах, съездах транспортных развязок в целях предупреждения гололедных явлений до начала снегопада превентивно произведена обработка дорожного полотна жидкими реагентами.

"С начала выпадения снега силами 112 пескоразбрасывателей производится посыпка дорог противогололедными материалами. Организованы работы по очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, надземных переходов. В ночной период задействовано 365 единиц спецтехники и 346 дорожных рабочих", – говорится в сообщении.

Отмечается, что организовано круглосуточное дежурство по контролю за производством работ по уборке снега.

По прогнозу РГП "Казгидромет" ночью ожидается умеренный снег, с утра с переходом в слабый, который прогнозируется до 15 часов 9 декабря высотой до 8 мм. Ветер 3-8 м/с. Температура воздуха ночью до -7, днем 9 декабря до -4.

Ранее сообщалось, что в семи областях страны прогнозируют штормовое предупреждение, еще в трех городах объявлено предупреждение о НМУ второй степени.

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