Когда закончится снегопад в Алматы и как убирают город, рассказали коммунальщики

Коммунальные службы Алматы работают в усиленном режиме. Снегопад, который начался в мегаполисе с раннего утра 8 декабря, продлится минимум до 22 часов, сообщает Zakon.kz.

Днем городские улицы и дороги от снега чистят 609 единиц спецтехники и 1280 человек.

"Согласно Правилам благоустройства территории города Алматы, сгребание производится после каждых пяти сантиметров свежевыпавшего снега. По информации "Казгидромета", до 9:30 часов утра в мегаполисе выпало 4 см снега", – рассказали в Управлении развития коммунальной инфраструктуры.

С 09:30 в мегаполисе организовано 18 колонн по сгребанию снега с проезжей части дорог. После завершения снегопада будет произведена полная зачистка прибордюрной части, тротуаров и пандусов.

"В акиматах города и районов организовано круглосуточное дежурство по контролю производства работ по уборке снега".

По информации РГП "Казгидромет", ближе к ночи в Алматы ожидается понижение температуры воздуха до -11-13°.