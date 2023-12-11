На четверть снизить объем закупаемой воды намерены в правительстве

Согласно данным министерства водных ресурсов и ирригации Казахстана, почти половину воды страна вынуждена покупать. В ближайшие два года показатель намерены снизить на 25%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как заявил на заседании Водного совета министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов, в общей сложности в Казахстане имеется 102,3 км3 воды, 54% из которой формируется на территории республики, а остальные 46% поступают из сопредельных стран. Годовое потребление отраслей экономики составляет порядка 25 км3 воды, из которых 65% направляется на сельское хозяйство, 25% – на нужды промышленности.

Чтобы снизить объемы закупаемой воды, в 2024-2026 годах планируется начать строительство 20 новых водохранилищ с объемом 2,4 кубических километра на территории 9 областей. Это позволит увеличить площади орошаемых земель на 250 тыс. га, снизить угрозу затопления для 70 сельских населенных пунктов с численностью 137 тыс. человек и в среднем на 25% снизить зависимость Казахстана в водообеспечении от сопредельных стран.





Фото: пресс-служба правительства





"Мы должны ежегодно внедрять водосберегающие технологии на 150 тыс. га орошаемых площадей. Сейчас внедрение осуществляется на 40-50 тыс. га в год. При этом в южных регионах, где наблюдается наибольшая нехватка воды, объем внедрения наименьший. Нужно до конца года выработать конкретные механизмы по стимулированию применения водосберегающих технологий". Алихан Смаилов

Параллельно начнется реконструкция 15 действующих водохранилищ на территории 9 областей с объемом 1,9 км3. Это улучшит водообеспеченность орошаемых земель на 74 тыс. га, снизит угрозу затопления для 64 населенных пунктов с численностью 70 тыс. человек.

Реализация Комплексного плана позволит увеличить располагаемые водные ресурсы на 3,7 кубических километра, а площади орошаемых земель – до 2,2 млн га, снизить ежегодные потери поливной воды на 3 кубических километра и обеспечить водоснабжением 41 населенный пункт с населением более 55 тыс. человек.

Планируется увеличить долю субсидирования расходов на создание оросительных систем и приобретение оборудования капельного и дождевального орошения с 50% до 80%. Это позволит к 2026 году увеличить площади орошаемых земель с применением водосберегающих технологий в южных регионах до 42% (613,6 тыс. га) и сэкономить до 1,5 км3 воды.