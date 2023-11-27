Названы самые большие озера Казахстана

27 ноября 2023 года в пресс-службе Министерства водных ресурсов и ирригации РК решили рассказать Zakon.kz о пяти крупнейших озерах страны.

В ведомстве уточнили, что каждое озеро уникально своими размерами, красотой, значимостью для экономики и экосистемы страны.

5 место. Озеро Зайсан. Площадь: 1830 км²

Озеро расположено на высоте 420 м, достигает в длину 105 км, в ширину – 22-48 км, максимальная глубина Зайсана – 15 м. Площадь озера до строительства Бухтарминской ГЭС на реке Ертыс – 1830 кв. км. В Зайсан со стороны Китая впадает Черный Ертыс, а вытекает Ертыс. Поскольку реки, впадающие в озеро, берут свое начало в горных районах, то вода Зайсана наполняется снегом и дождем. В озере обитают более 20 видов рыб, а в окрестностях – различные дикие животные.

4 место. Аральское море. Площадь: 2850 км² (северный Арал)

Арал – бессточное соленое озеро. В 1960 году оно было четвертым озером в мире и занимало площадь около 68 тысяч кв. км. С начала 60-х годов XX века начало истощаться из-за активного использования воды рек Сырдарья и Амударья для орошения. В 1989 году Аральское море разделилось на 2 водоема: Северный (малый) и Южный (большой) Арал. На сегодняшний день площадь Северного Арала составляет около 2850 кв. км.

3 место. Озеро Алаколь. Площадь: 2890 км²

Алаколь расположен в восточной части Балхаш-Алакольской котловины на высоте 343 метра над уровнем моря. Площадь озера – около 2890 кв. км. Вода Алаколя издавна славится своими целебными свойствами. Она содержит все элементы таблицы Менделеева, кроме йода. Согласно названию, Алаколь меняет цвет несколько раз за день. Когда дует ветер, он становится серым, когда светит солнце – синим, а если идет дождь – розовым. В Алаколь впадают реки Катынсу, Урджар, Жаманоткель, Емелькуйса, Жаманты и Ыргайты. Однако вода из озера не вытекает, поэтому оно не считается сточным.

2 место. Озеро Балхаш. Площадь: 18583,1 км²

Второе по величине в Казахстане озеро – Балхаш, расположенное на юго-востоке страны. Озеро площадью 18 583,1 кв. км занимает 14-е место в списке крупнейших озер мира. Особенностью Балхаша является то, что одна его половина соленая, а другая – пресная. Так как основная часть воды, стекающей в озеро, поступает из реки Или, то западная часть Балхаша – пресная, желтоватого цвета и мутная. А вода в восточной части –соленая, имеющая голубой или светло-синий оттенок. Также в Балхаше расположены более 40 островов.

1 место. Каспийское море. Площадь: 390 000 км²

Каспий – самое большое озеро не только в Казахстане, но и в мире. Самый большой внутренний водоем на планете, не имеющий выхода к океану. Вода в озере соленая. Площадь Каспия – около 390 000 кв. км, а максимальная глубина – 1025 метров. 40-44% всей озерной воды в мире приходится на Каспийское море. На его побережье расположены пять стран: Казахстан, Азербайджан, Иран, Россия и Туркменистан. В Каспийское море впадает более 130 рек, самая крупная из которых – Волга.

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