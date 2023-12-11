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Новые рабочие места благодаря инвестициям создаются в одном из районов Акмолинской области

Новые рабочие места благодаря инвестициям создаются в одном из районов Акмолинской области Фото: pixabay
В своем обращении к народу Казахстана глава государства выделил конкретные задачи по обеспечению экономического роста и повышению уровня жизни граждан. Особенный упор он попросил делать на развитие регионов страны.

О том, какая работа по реализации послания президента делается в Акмолинской области рассказали в акимате Атбасарского района.

По информации акима региона, по итогам уходящего года Атбасарский район достиг положительных результатов социально-экономического развития. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года характеризуется ростом объемов промышленной продукции на 6%, объемов инвестиций в основной капитал на 49%, объемов розничного товарооборота на 16%.

"Рост показателей реального сектора положительно влияет на уровень благосостояния наших граждан. Главным критерием улучшения качества жизни народа является постоянное повышение заработной платы. Данный показатель по области составил 262 843 тенге, что на 20% выше соответствующего периода прошлого года. Многим известно, что одной из важнейших отраслей экономики региона традиционно является агропромышленный комплекс. Объем валовой продукции сельского хозяйства составил 39 млрд. тенге, по результатам уборочной компании на сегодня скошено – 393 тыс. га, это 100 % из планируемых работ, обмолочено – 393 тыс га, намолочено – 318 тыс. тонн. При потребности 50 тысяч тонн. с учетом страхового запаса, засыпано - 30 тысяч тонн семян".Аким Атбасарского района Аманбек Калжанов

По информации главы региона, район полностью обеспечен зерном и пшеницей. К тому же, на рост экономики района значительно влияет производство сельхозпродукции.

"Хозяйствами всех категорий произведено 4,5 тысяч тонн мяса, 19 тысяч тонн молока и 7,5 млн. единиц яиц. Производители сельскохозяйственной продукции получил субсидии в размере около 2 млрд. тенге. Не останется без внимания и животноводческая отрасль, прирост поголовья овец и коз составил 19% на 54,3 тыс. голов, увеличение лошадей вырос на 10% и составил16,8 тыс. голов", – акцентировал Аманбек Калжанов.

В прошлом году ВВП Казахстана составил 104 триллиона тенге. Привлечены рекордные 28 миллиардов долларов прямых иностранных инвестиций.

"Внешнеторговый оборот также достиг рекордного уровня – 136 миллиардов долларов, из которых 84 – это экспорт. Опора стабильности нашей экономики – внешние резервы – вплотную приблизились к 100 миллиардам долларов", - отметил Токаев в своем выступлении в рамках Послания народу Казахстана. Как обстоят дела с привлечением инвесторов в районе рассказали подробно в акимате. Инвестиции в основной капитал составляют 15 млрд. тенге, составило тенге, что на 49% выше соответствующего периода 2022 года. реализованы 10 проектов сферы предпринимательства, открыто 22 рабочих места на строительстве овощехранилища и реконструкции Дома Культуры – ТОО "Шуйское XXI", также, строительство овощехранилища в ТОО "Абдуалиевых" и строительство ангара – ТОО "Шыныс 1". Объем произведенной промышленной продукции составляет 20 млрд. тенге", – проинформировал аким Аманбек Калжанов.

Как заключили в акимате Атбасарского района, работа местных исполнительных органов полностью направлена на дальнейшее улучшение качества жизни и создание комфортных условий проживания граждан региона. Перед уполномоченными органами стоит задача и много важных задач по благоустройству и развитию района.

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