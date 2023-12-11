Когда в Актюбинской области решат проблему дефицита газа

На брифинге в СЦК аким Актюбинской области Асхат Шахаров сообщил, что в регионе проводятся мероприятия по повышению качества жизни и решению системных вопросов, включая инженерную инфраструктуру населенных пунктов, в том числе сельских, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Аким региона напомнил, что президент в своем Послании отмечал необходимость дальнейшей газификации сельских населенных пунктов.

"На сегодня 93,4% населения области обеспечено газом. С начала года газифицировано 17 сел с населением более 7,5 тыс. человек, до конца года обеспечим газом 95,5% населения области. В следующем году планируется газифицировать восемь сел, где проживают порядка 3 тыс. человек". Асхат Шахаров

Он сообщил, что реализация важного для дальнейшего развития региона инфраструктурного проекта по строительству третьей нитки газопровода "Бухара-Урал" планируется завершить в 2024 году. Проект стоимостью 43,4 млрд тенге позволит на ближайшие 50 лет снять с повестки дня дефицит газа в областном центре, который уже сегодня достигает 1,6 млрд кубометров в год.

Также глава государства поручил обеспечить 100% населения качественной питьевой водой к 2025 году.

"На сегодня 98,2% населения нашей области обеспечено водоснабжением. По итогам текущего года мы подведем водоснабжение к 27 селам, и доведем обеспеченность населения до 99,2%. В следующем году за счет реализации проектов водоснабжения в 11 селах с населением 5,5 тыс. человек, показатель достигнет 99,8%". Асхат Шахаров

Ранее аким сообщил, что на 2024 год запланирован ремонт 480 км дорожного полотна и обновление парка общественного транспорта. Также будут построены новые канализационные очистные сооружения в городе Актобе за 50 млрд тенге.