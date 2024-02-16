Лига Европы: "Милан" разгромил "Ренн"

В стыковом матче плей-офф Лиги Европы "Милан" одержал крупную победу над "Ренн", сообщает Zakon.kz.

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В стыковом матче "Рома" и "Фейеноордом" сыграли вничью, счет матча – 1:1.

В этой же стадии "Милан" обыграл "Ренн" со счетом 3:0, а "Шахтер" сыграл вничью с "Марселем" (2:2).

Восемь обладателей вторых мест на групповом этапе Лиги Европы сыграют за право выхода в 1/8 финала в стыковых матчах против команд, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.

Чемпион Казахстана 2023 года, клуб "Ордабасы" пополнился сербским защитником Златаном Сеховичем, который начнет новый сезон в составе коллектива из Туркестанской области.

