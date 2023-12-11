Аварии на теплосетях устраняют, взрыв в Костанае, ужесточение наказания за наркотики: главное за день

Глава государства Касым-Жомарт Токаев обсудил с акимами ситуацию с обеспечением теплом, МВД предложило ввести пожизненное наказание за распространение синтетических наркотиков, грядущие изменения в работе ОСИ и ПТ. О главных новостяз за день, 11 декабря, расскажет Zakon.kz.

Официальные новости

11 декабря 2023 года президент Касым-Жомарт Токаев заслушал отчеты акимов Атырауской, Карагандинской, Павлодарской, Мангистауской областей по ситуации с обеспечением жителей регионов теплом и водой, где накануне произошли аварии на теплосетях и водоводах.



Президент потребовал в кратчайшие сроки восстановить тепло- и водоснабжение на аварийных участках и наладить бесперебойную работу коммунальных сетей во всех населенных пунктах.

Кроме того, он указал правительству на допущенные упущения при подготовке к отопительному сезону.

Руководство правительства заверило, что ситуация находясь в зоне контроля, за исключением поломок вследствие изношенности энергетической инфраструктуры страны. Принимаются меры по недопущению аварийных ситуаций.

В заключение глава государства возложил персональную ответственность за решение поставленных задач на правительство и акимов регионов.

Между тем тепло вернули в дома жителей Темиртау



Теплоснабжение в жилых домах Темиртау, которое было нарушено из-за аварии на электростанции, восстановили. На объекте идет ремонт.

Как сообщили в пресс-службе акимата Темиртау утром 11 декабря, сейчас температурный график в домах Старого города восстановили. В домах горожан сейчас чуть теплее установленного норматива.

"В связи с тем, что на КарГРЭС-1 произошло подтопление багерной насосной, котлоагрегаты перевели на резервное топливо (мазут). Сейчас на объекте проводят ремонтные работы, необходимое оборудование и запасы топлива станции имеются в достаточном количестве", – подчеркнули в акимате.

Ранее на КарГРЭС-1 случилась авария в насосной, из-за которой теплоснабжение в Темиртау частично ограничили. Для ликвидации аварии создали оперативный штаб.

Все объекты теплоснабжения в Степногорске работают в штатном режиме

В акимате области также отчитались, что ТЭЦ работает в штатном режиме, в работе находятся 3 энергетических и 1 водогрейный котлы, восстановлен температурный график. Весь жилой фонд обеспечен теплоснабжением.

Сотрудниками энергетических компаний производится мониторинг городских КСК для выяснения наличия домов, где есть проблемы с внутридомовыми системами отопления.

В связи с аномальным понижением температуры до -35% в акимате города продолжает свою работу оперативный штаб, где созданы локальные группы для своевременного реагирования на обращения граждан. Коммунальные службы переведены в круглосуточный режим работы. В составе штаба сотрудники акимата, ЧС, УП, здравоохранения и волонтеры.

Увольнения

Вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает пост

В пресс-службе Министерства энергетики Казахстана рассказали, что вице-министр энергетики Жандос Нурмаганбетов покидает свой пост. Он курировал сферы электроэнергетики, ТЭЦ, ВИЭ.

В ведомстве уточнили, что Нурмаганбетов с 16 ноября по 15 декабря 2023 года находится в трудовом отпуске с последующим увольнением в связи с переходом на другую работу. И что появившаяся в соцсетях информация о конфликте между вице-министром и руководством ведомства, не соответствует действительности.

Пожизненные сроки за организацию нарколабораторий предложило ввести МВД

Законодательные поправки, ужесточающие наказание за производство синтетических наркотиков, обсуждены 11 декабря на правительственном часе в Мажилисе Парламента.

Министр внутренних дел Ержан Саденов сообщил, что министерством по инициативе Сената разработаны поправки, ужесточающие наказание за производство и распространение наркотиков и прекурсоров.

"Учитывая риски, связанные с производством "синтетики", разработаны поправки по усилению ответственности за организацию нарколабораторий. Сейчас организаторы нарколабораторий привлекаются за изготовление и переработку в целях сбыта наркотиков в группе лиц и особо крупном размере, где санкция – от 10 до 15 лет. В предлагаемых поправках эти же деяния, будут квалифицироваться по части 4 ст. 297 УК РК, с наказанием от 15 до 20 лет, либо пожизненно", - сказал глава МВД.

ЧП

В Костанае произошел взрыв газа

Взрыв газо-воздушной смеси произошел 11 декабря в 12:36 в жилом массиве Амангельды. На месте развернут оперативный штаб.

По данным ДЧС области, на территории предварительно произошел хлопок газов-воздушной смеси, в результате произошло полное обрушение одноэтажного здания, под завалами осталось около 7 человек.

На месте работают сотрудники ДЧС. На место взрыва прибыл аким области Кумар Аксакалов, создан оперативный штаб. Ведутся работы по поиску людей.

Социум

В Павлодаре у неблагополучной семьи забрали троих детей



Троих малолетних детей, проживающих в нечеловеческих условиях со своими родителями, обнаружили полицейские Павлодара.

Приехавшие по адресу стражи порядка увидели в квартире антисанитарию, а пьяный отец семейства спал на полу в одной из комнат.

"Установлено, что родители детей ведут аморальный образ жизни, злоупотребляют спиртными напитками, наплевательски относятся к собственным детям. В доме не было продуктов питания, не соблюдались санитарные нормы, у детей отсутствовали спальные места, в комнатах полная антисанитария. Малолетние дети 2019, 2021 и 2021 годов рождения не состояли на учете в поликлинике", - рассказали в полиции.

Сотрудники полиции и органы опеки приняли решение немедленно забрать малолетних из семьи и поместить их в Дом ребенка.

ЖКХ

Собственников парковок и кладовок обяжут платить взносы



Подготовлены изменения и дополнения в некоторые нормативно-правовые акты, касающиеся деятельности Объединений собственников имущества (ОСИ) и Простых товариществ (ПТ).

В частности, в типовой договор простого товарищества о совместной деятельности в пункт об источниках формирования общего имущества вносится дополнение, что ими являются:

ежемесячные взносы (платежи) собственников квартир, нежилых помещений на управление объекта кондоминиума и содержание общего имущества объекта кондоминиума, а также ежемесячные взносы (платежи) собственников парковочных мест, кладовок.

Изменения также коснулись деятельности ОСИ и полномочий и фнкций собрания жильцов. Более подробно все изменения можно посмотреть здесь.

Мир

Деревья вырывало с корнем: разрушительный ураган пронесся в Ирландии

Торнадо, вырывавший деревья с корнем и сносивший крыши с домов, пронесся по Ирландии. Сильнее всего от урагана пострадало графство Литрим, где живут 32 тысячи человек.

В результате урагана Фергус на западе Ирландии десятки домов и автомобилей получили серьезные повреждения. В графстве Литрим сильнейший ветер вырывал с корнем деревья и сносил крыши зданий.

Ураган пронесся по северо-западной части Ирландии днем 10 декабря. Первые сообщения о том, что в графстве Литрим бушует стихия, появились в соцсетях: местные жители публиковали фото и видео смерча и рассказывали о мощных порывах ветра, поднимавших в воздух небольшие деревья и сдиравших баннеры с рекламных щитов. Позже в государственной метеорологической службе подтвердили, что в графстве наблюдался "очень сильный ветер в сочетании с грозой".

Спорт

Казахстанская молодежка с победы начала ЧМ-2023 по хоккею

В Будапеште (Венгрия) стартовал молодежный чемпионат мира в дивизионе IA, где сборная Казахстана (U-20) в борьбе за путевку в элитный дивизион, в первой игре переиграла хозяев льда со счетом 5:2.

Казахстанская молодежная сборная отметилась первой победой на этом турнире, обыграв венгерскую команду. В составе победителей заброшенными шайбами отличились Всеволод Логвин (дубль), Артем Авдеенко, Давлат Нуркенов и Егор Смольянинов, информирует пресс-служба IIHF. У проигравших авторами голов стали Герго Михалик и Бендегуз Добош.



Еще одна победа

В турецкой Анталии завершился турнир серии ITF M15. В одиночном разряде победу праздновал казахстанский теннисист Дмитрий Попко (504 АТР). Для игрока это второй титул в нынешнем сезоне.

В финальном матче казахстанец встретился с представителем Узбекистана Сергеем Фоминым (728 АТР). Попко выиграл первый сет – 6:4, но уступил во втором – 3:6. В решающей третьей партии Дмитрий добился уверенной победы со счетом 6:2.

Всего в активе Дмитрия Попко 27 чемпионских титулов: 21 в одиночном и 6 в парном разрядах.