Токаев в Армении, ужесточение наказания за насилие в семье, новые правила регистрации авто – главное за день

Касым-Жомарт Токаев посетил Армению. Глава государства также подписал закон, ужесточающий наказание за семейно-бытовое насилие. Правила регистрации автомобилей и выдачи водительских прав изменили в Казахстане. Главные события за 15 апреля 2024 года – в подборке Zakon.kz.

Токаев в Армении

Касым-Жомарт Токаев с официальным визитом посетил Ереван. Там он провел переговоры с премьер-министром Николом Пашиняном. Глава государства подчеркнул, что у наших стран имеется существенный потенциал для наращивания сотрудничества по широкому спектру взаимодействия. Стороны обсудили вопросы торгово-экономического, транзитно-транспортного, инвестиционного и культурно-гуманитарного сотрудничества. Особое внимание собеседники уделили вопросам региональной стабильности и безопасности.

Токаев призвал к скорейшему урегулированию отношений между Арменией и Азербайджаном. Отдельно он остановился на укреплении культурно-гуманитарных связей. В рамках официального визита был подписан ряд важных документов.

Президент Армении назвал историческим визит лидера Казахстана в Ереван, отметив, что итоги переговоров создают прочный фундамент для укрепления связей между двумя странами и выводят межгосударственные отношения на новый уровень.

Защита женщин и детей от насилия

Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей". Цель закона – усовершенствование правовых, экономических, социальных, институциональных и организационных основ государственной политики по вопросам обеспечения прав женщин и безопасности детей. В целом законом предусматривается внесение изменений и дополнений в 15 законодательных актов, в том числе в семь кодексов и восемь законов.

Государственный советник Ерлан Карин проанализировал нововведение, выделив три основных момента.

Новые правила регистрации авто и выдачи водительских прав

Министерство внутренних дел внесло изменения в Правила государственной регистрации и учета отдельных видов транспортных средств по идентификационному номеру, подготовки водителей транспортных средств, приема экзаменов и выдачи прав. В частности, поправками предусмотрено, что транспортные средства регистрируются за физическими лицами по их зарегистрированному юридическому адресу в Республике Казахстан (место жительства).

Прием и выдача готовых документов на регистрацию транспортного средства осуществляется по месту обращения владельца транспортного средства согласно порядку оказания государственной услуги. Внесенными поправками дополнена процедура регистрации транспортного средства за несовершеннолетними.

Борьба с паводками

В Казахстане после масштабных паводков построят 57 новых водохранилищ. Они появятся в 11 областях. Во время разработки будут изучены практики передовых в этом плане стран – Китай, Нидерланды и так далее.

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предоставило новые данные о последствиях масштабных паводков, которые накрыли несколько регионов страны. В Акмолинской, Актюбинской, Костанайской, Атырауской, Северо-Казахстанской областях остаются подтопленными 5411 частных жилых домов и 1607 дворовых территорий. Откачано более 9,5 млн куб. м талой воды, проведена укладка 2,2 млн шт. мешкотары и 1,2 млн тонн инертного материала. Отведена вода из 3503 жилых домов и 2157 дворовых территорий.

В АО "НК "КазАвтоЖол" сообщили, что в связи с потеплением и резким таянием снега на автодорогах международного и республиканского значения были зафиксированы происшествия с талыми водами, выступающими через проезжую часть на девяти участках общей протяженностью 5280 метров в трех областях (Акмолинская, Костанайская, Северо-Казахстанская).

14 апреля 2024 года из-за поднятия уровня воды в реке Торгай размыло земляную защитную дамбу села Нура в Актюбинской области, в поселок начала поступать вода. На месте для ликвидации последствий находятся 126 человек, из них 119 мужчин из Нуры, которые остались для спасения села.

Кроме того, специалисты МЧС РФ ждут прихода паводков в Курганскую и Тюменскую области в середине недели. Эти воды могут прийти в Казахстан. В частности, быть на чеку призвали жителей Уральска. В городе угроза наводнения.

Тем временем в восьми регионах Казахстана сохраняется режим ЧС из-за паводков. А вот в Астане предотвратили перелив через дамбу.

Казахстанцам, пострадавшим от паводков, предоставят отсрочку от уплаты налогов и платежей. При этом срок приостановления не включается в сроки проверки и исковой давности. Также будет приостановлено начисление пени по неисполненным в срок налоговым обязательствам за период с 1 марта 2024 года до 1 июля 2024 года.

Министерство промышленности и строительства подготовило изменения и дополнения в Правила предоставления жилищ гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации. В предлагаемом на обсуждение документе говорится, что при отказе от жилища, предоставляемого из государственного жилищного фонда гражданам, оставшимся без жилища в результате чрезвычайной ситуации, возмещаются расходы на самостоятельное осуществление индивидуального жилищного строительства по типовым проектам.

Министерство по чрезвычайным ситуациям разработало проект поправок в Правила оказания гуманитарной помощи. Новшества позволят оптимизировать процедуру приема гуманитарной помощи, а также оперативно принимать и распределять ее. Между тем в Северо-Казахстанской области полицейские привлекли к ответственности распространителей фейков, связанных с паводками.

Дело Бишимбаева

В Астане состоялось 10-е судебное заседание по уголовному делу в отношении экс-министра нацэкономики РК Куандыка Бишимбаева, которого обвиняют в убийстве с особой жестокостью гражданской супруги Салтанат Нукеновой. Онлайн-трансляция из зала суда проведена Верховным судом Казахстана. Перед началом очередного процесса заменили одного из присяжных.

Затем суд допросил второго подсудимого Бахытжана Байжанова по ходатайству его защитника. Байжанов не признал вину по предъявленному ему обвинению: недонесение о преступлении и укрывательство.

Кроме того, судья Айжан Кульбаева в ходе рассмотрения уголовного дела в отношении экс-министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева вынесла частное постановление одному из его защитников из-за неоднократного проявления неуважения к суду.

Нацбанк изменит признаки ветхих банкнот

Национальный банк разработал проект постановления правления о внесении изменений в Правила определения платежности банкнот и монет национальной валюты Республики Казахстан. Разработчики поясняют, что проект разработан в связи с вводом в обращение банкнот нового дизайна, а также в целях дополнения перечня сеток для определения платежности банкнот национальной валюты РК.

Мигрировавшие для работы в Казахстан

В 2023 году в Казахстан прибыли 24,4 тыс. человек трудоспособного и пенсионного возраста, что на 43,3% больше, чем годом ранее. В то же время выбыли 11,6 тыс. человек соответствующей возрастной категории – на 36,9% меньше, чем в январе-декабре предыдущего года.

Оценка знаний школьников по-новому

В школах Казахстана стартовал мониторинг образовательных достижений обучающихся. В нем принимают участие более 140 тыс. учащихся четвертых и девятых классов из 2404 организаций среднего образования. МОДО продлится до 3 мая. В текущем году тестовые задания обновлены с учетом международных рамок оценивания: PISA, PIRLS, TIMSS.

Выплаты ветеранам ВОВ в Алматы

В пресс-службе акимата Алматы рассказали, сколько получат ветераны Великой Отечественной войны ко Дню Победы. Депутаты маслихата Алматы на внеочередной XVI сессии единогласно поддержали инициативу акима о повышении размера единовременной выплаты ветеранам до 2 млн тенге.

Происшествия

Уполномоченный по правам человека Артур Ластаев в специальном докладе на тему "О противодействии семейно-бытовому насилию" озвучил статистику по происшествиям в семейно-бытовой сфере в Казахстане. В спецдокладе говорится, что с 2018 по 2023 год в семейно-бытовой сфере совершено 5958 уголовных правонарушений. Наибольшее число зафиксировано в 2020 году – 1072, наименьшее – в 2023 году – 923 (снижение на 13,8%).

Премии незаконно начислили госслужащим из Степногорска. За два года эта сумма достигла 13,4 млн тенге.

В Казнете опубликовали видео с очередными жестокими кадрами избиения женщины супругом на глазах у ребенка. В пресс-службе полиции Алматинской области отреагировали на ролик и заявили, что дебошир задержан.

В другом случае избивший экс-супругу в Алматы мужчина записал обращение с извинениями. По его словам, он пошел на рукоприкладство из-за ревности.

Полиция проводит расследование по трем уголовным делам по факту смерти воспитанника школы-интерната-колледжа олимпийского резерва имени Есет батыра.

Осужденный за убийство человек работал в одном из детских садов Павлодарской области. Прокурорской проверкой в Железинском районе установлены факты осуществления деятельности в организациях образования лиц, совершивших тяжкие преступления, а также имеющих психические заболевания.

В Шымкенте сотрудники прокуратуры района Туран в ходе проверки выявили факты хищения бюджетных средств на сумму 6 843 837 тенге. Денежные средства были выделены из бюджета на проведение текущего ремонта средней школы №73 и доставку угля в 2022-2023 годы.

Спорт

В Штутгарте (Германия) стартовал турнир категории WTA-500 (грунт). Определились потенциальные соперницы казахстанской теннисистки Елены Рыбакиной по второму раунду. Первая ракетка Казахстана начнет свой путь в Штутгарте со второго круга, пропуская стартовый. Первой соперницей Рыбакиной станет Вероника Кудерметова (№19, Россия) или Барбора Крейчикова (№24, Чехия).

В Барселоне стартовал турнир АТР-500 (грунт). Представитель Казахстана Денис Евсеев провел матч второго круга в отборочном раунде. В матче за выход в основную сетку турнира Денис Евсеев проиграл аргентинцу Диего Шварцману (№142 АТР) со счетом 2:6, 0:6.

В последние несколько недель в английском футбольном первенстве без конца идет смена главенствующей команды. В результате матчей 33-го тура на самую вершину взобрался "Манчестер Сити". После отчетного тура "горожане" расположились на первой строчке турнирной таблицы, опередив "Арсенал" и "Ливерпуль". По итогам 33-го тура подопечные Хосепа Гвардиолы разгромили "Лутон" – 5:1 и набрали 73 очка.

Литовcкий атлет Миколас Алекна установил новый мировой рекорд в метании диска – 74,35 м. Прежний показатель, который был зафиксирован в 1986 году, улучшен на 27 см. 21-летний спортсмен из Вильнюса достиг подобного успеха на американском турнире Oklahoma Throws Series. Чемпион соревнований Алекна показал итоговый результат на табло – 74,35 м.

Абсолютный чемпион мира по боксу в суперсреднем весе, мексиканец Сауль Канело Альварес обратился казахстанцам в связи с небывалыми наводнениями. Как известно, из-за паводков в ряде регионов Казахстана объявлен режим ЧС. Мексиканский боксер, узнав об этой ситуации, обратился к жителям страны через свою страницу в Instagram.

14 апреля леверкузенский футбольный клуб "Байер" под руководством тренера Хаби Алонсо выиграл чемпионат Германии. Команда, которая была образована в 1904 году, впервые в своей истории надела золотые медали Бундеслиги. Коллектив из Леверкузена досрочно выиграл чемпионат Германии, разгромив "Вердер" на своей арене со счетом 5:0 в рамках 29-го тура Бундеслиги. Авторами чемпионских голов в составе "аптекарей" стали Виктор Бонифасе, Гранит Джака и Флориан Виртц (хет-трик).

Женская сборная Канады стала победителем 23-го мирового первенства, обыграв в решающем матче хозяев льда из США со счетом 6:5. Победная шайба была забита в дополнительное время.

Мир

Международные авиакомпании, чьи самолеты курсируют между Европой и Азией, столкнулись с перебоями в полетах из-за ракетных ударов Ирана по Израилю. Атака Ирана на Израиль с применением более 300 ракет и беспилотников, большинство из которых были сбиты израильской системой противоракетной обороны, вызвала хаос в авиационной промышленности.

Военное противостояние Израиля и Ирана приведет к резкому росту стоимости нефти, что сначала будет выгодно для казахстанской экономики. Вместе с тем война может погрузить мир в рецессию, и экономическое развитие Казахстана замедлится, считают эксперты.

В Министерстве иностранных дел РК рассказали, сколько граждан Казахстана на данный момент находятся в Израиле и Иране.