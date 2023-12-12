Как предотвратить возгорание автомобиля: рекомендации спасателей Астаны

Пожары в транспорте по частоте идут после возгораний в квартирах и частных домах. Современный автомобиль может быстро выгореть, причем нередко это происходит на глазах самого владельца.

Неожиданно загореться может как старый автотранспорт, так и новый. Специалисты ДЧС Астаны призвали автолюбителей быть внимательными и соблюдать правила эксплуатации транспортных средств, передает официальный сайт городского акимата.

Эксплуатация автотранспортных средств на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, а также несанкционированным использованием различного дополнительного электрооборудования приводят к перегреву, короткому замыканию электрооборудования, итогом которых является пожар, предупреждают спасатели.





Основной причиной, является короткое замыкание электрических проводов.

Согласно проведенному анализу, пожароопасной остается возрастная группа транспортных средств от 10 и более лет. Основная масса пожаров на транспорте происходит на автомобилях с длительным сроком эксплуатации, и некачественным проведением технического осмотра.





Пожар в транспорте опасен тем, что начинается он практически незаметно. А известно о нем становится, когда уже слышен запах гари и дыма.





Чтобы уберечь автомобиль от пожара, автовладельцам и водителям рекомендуется:

вовремя проходить техосмотр;

устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

в салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель;

нужно следить за исправностью всего электрооборудования;

следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя;

не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке;

перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях, которые не должны подтекать.

Если в качестве топлива используется газ, то необходимо регулярно обследовать газовое оборудование.

Если вы почувствовали запах бензина, горящей изоляции, увидели дым из под капота, сразу же остановите автомобиль, выключите двигатель, выведите пассажиров, если они есть, во избежание притока воздуха в подкапотное пространство не следует открывать его полностью, тушение двигательного отсека производится из под двигательного отсека, а также приоткрытого подкапотного пространства, немедленно позвоните по номеру "101".





До прибытия пожарных только в том случае, когда вы более-менее находитесь в безопасности, можете постараться справиться с тушением самостоятельно, то есть подручными средствами – огнетушителем или плотной тканью. Тушите пролитое под машиной топливо — воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага.





Тушить двигатель водой нельзя!





Вода может вызвать короткое замыкание электропроводки или распространение горящего бензина. Хранить огнетушитель необходимо в салоне автомобиля, чтобы он всегда был под рукой, и вы успели им воспользоваться.