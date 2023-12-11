Как обезопасить свой автомобиль от пожара: рекомендации специалистов

Пожары в транспорте по частоте идут после пожаров в квартирах и частных домах. Современный автомобиль может быстро выгореть, причем на глазах владельца. Неожиданно загореться может как старый автотранспорт, так и новый. Как избежать этого, рассказали в ДЧС Астаны, сообщает Zakon.kz.

Так, эксплуатация автотранспорта на протяжении длительного времени с неисправностями механизмов и электрооборудования, а также несанкционированным использованием различного дополнительного электрооборудования приводят к перегреву, короткому замыканию электрооборудования, и в итоге – к пожару.

Только в Астане с начала года зарегистрировано 190 пожаров на автотранспорте, что на 12,4% больше чем в прошлом году.

"Основной причиной пожаров является короткое замыкание электрических проводов. Согласно проведенному анализу, пожароопасной остается возрастная группа транспортных средств от 10 и более лет. Основная масса пожаров на транспорте происходит на автомобилях с длительным сроком эксплуатации и некачественным проведением технического осмотра, в конкурентной среде", - сказали в ДЧС.

В департаменте отметили, что пожар в транспорте опасен тем, что начинается он практически незаметно. А известно о нем становится, когда уже слышен запах гари и дыма.

Как уберечь авто от пожара

Чтобы уберечь автомобиль от пожара, автовладельцам и водителям рекомендуется:

вовремя проходить техосмотр;

устанавливать магнитолу, сигнализацию, предпусковой подогреватель двигателя только в специализированных центрах;

в салоне автомобиля всегда должен быть огнетушитель;

нужно следить за исправностью всего электрооборудования;

следить за герметичностью, а также исправностью топливной аппаратуры двигателя;

не держать посторонние, легко воспламеняемые предметы в моторном отсеке;

перевозить горюче-смазочные материалы только в герметичных емкостях, которые не должны подтекать.

Если в качестве топлива используется газ, то необходимо регулярно обследовать газовое оборудование.

Как потушить пожар

Если вы почувствовали запах бензина, горящей изоляции, увидели дым из под капота, сразу же остановите автомобиль, выключите двигатель, выведите пассажиров, если они есть, во избежание притока воздуха в подкапотное пространство не следует открывать его полностью, тушение двигательного отсека производится из под двигательного отсека, а также приоткрытого подкапотного пространства, немедленно позвоните по номеру "101".

До прибытия пожарных только в том случае, когда вы более-менее находитесь в безопасности, можете постараться справиться с тушением самостоятельно, то есть подручными средствами – огнетушителем или плотной тканью.

Тушите пролитое под машиной топливо — воспользуйтесь огнетушителем, подавая пену или порошок в направлении от края к центру очага. Тушить двигатель водой нельзя!

Вода может вызвать короткое замыкание электропроводки или распространение горящего бензина. Хранить огнетушитель надо в салоне автомобиля, чтобы он всегда был под рукой, и вы успели им воспользоваться.

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