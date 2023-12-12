Дархан Иманашев возглавил нацкомпанию "КазАвтоЖол"

Дархан Иманашев назначен председателем правления АО "Национальная компания "ҚазАвтоЖол", сообщает Zakon.kz.

Об этом говорится в сообщении, опубликованном 12 декабря 2023 года в Telegram-канале нацкомпании.

Дархан Иманашев родился 8 января 1983 года в Карагандинской области. Окончил Карагандинский государственный университет им. Букетова по специальности "Инженер дорожного движения", а также Карагандинский институт актуального образования "Болашак" по специальности "Юриспруденция". Является магистром технических наук.

Трудовой путь начал в 2004 году дорожным мастером. Занимал различные должности в РГП "Казавтодор", в Министерстве транспорта и коммуникации РК, а также работал заместителем акима Караганды и в частном бизнесе.

С февраля 2022 года пост председателя правления АО "НК "КазАвтоЖол" занимал Мейрхат Касымбаев. 30 октября 2023 года он сообщил, что покинул пост главы "КазАвтоЖола" по собственному желанию. Подробности по ссылке.