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ПСВ и "Арсенал" забьют много, считают эксперты

ПСВ и "Арсенал" забьют много, считают эксперты Фото: Parimatch
Матч ПСВ и "Арсенала" в Нидерландах будет ярким, пусть и лишенным турнирного значения: обе команды уже гарантировали себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. Разберемся, чего ждать от этой встречи.

ПСВ

Тот случай, когда с командой сначала надо познакомиться: за чемпионатом Нидерландов следят не все. Сейчас ПСВ просто уничтожает Эредивизи. 15 побед в 15 матчах, 10-очковое преимущество перед идущим вторым "Фейенордом" и разница мячей 52-6. Для сравнения, у того же "Фейенорда" – 44-14. Тренирует команду из Эйндховена Петер Бос, знакомый по работе с "Аяксом", дортмундской "Боруссией", "Байером" и "Лионом". Лучший бомбардир с 10 мячами – Люк де Йонг, выступавший в позапрошлом сезоне за "Барселону".

В Лиге чемпионов у ПСВ тоже все здорово: 8 очков и гарантированное место в плей-офф. Для команды это шанс получить удовольствие от футбола и улучшить статистику. Поэтому гол голландцев еще в первом тайме вполне реален. Коэффициент на это – 1.92.

Последние матчи ПСВ (5-0-0, 14-3)

  • Эредивизи. ПСВ - "Херенвен" 2:0
  • Эредивизи. "Фейенорд" – ПСВ 1:2
  • ЛЧ. "Севилья" - ПСВ 2:3
  • Эредивизи. "Твенте" – ПСВ 0:3
  • Эредивизи. ПСВ - "Зволле" 4:0
  • "Арсенал"

"Канониры" тоже обеспечили себе путевку в плей-офф, причем с вероятностью 99% они займут именно первое место. При всей мощи ПСВ, вряд ли голландцы смогут забить "Арсеналу" пять мячей. Но команду Микаэля Артеты в последнее время немного лихорадит – это факт. В предыдущих трех матчах АПЛ "Арсенал" неизменно пропускал, причем от "Лутона" в ворота Давида Райи залетело аж три мяча.

Встреча с ПСВ скорее всего будет открытой, но "Арсеналу" ни в коем случае нельзя проигрывать: хотя бы для поддержки боевого духа. Эксперты оценивают результат "Арсенал" не проиграет" в 1.52.

Последние матчи "Арсенала" (4-0-1, 13-5)

  • АПЛ. "Астон Вилла" - "Арсенал" 1:0
  • АПЛ. "Лутон Таун" - "Арсенал" 3:4
  • АПЛ. "Арсенал" - "Вулверхэмптон" 2:1
  • ЛЧ. "Арсенал" - "Ланс" 6:0
  • АПЛ. "Брентфорд" - "Арсенал" 0:1

Прогноз

Когда матч не имеет турнирного значения, предсказать что-то всегда трудно. С учетом того, что обе команды выйдут на игру в хорошем настроении и будут стремиться забить как можно больше, эксперты советуют присмотреться к коэффициенту 1.99 на "тотал больше 3".

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