"Ливерпуль" и "Арсенал" забьют много, считают эксперты
Фото: Parimatch
Пятничным вечером в Англии ожидается матч двух самых ярких команд чемпионата, "Ливерпуля" и "Арсенала". Чего мы вправе ждать от этой игры?
23 декабря, 23:30 по времени Астаны
"Энфилд", Ливерпуль
"Ливерпуль"
Команда Юргена Клоппа бодра, весела и готова к подвигам. После сложного предыдущего сезона "Ливерпуль" вернулся в число претендентов на титул АПЛ. Если бы не тоскливые нули с "Юнайтед" в прошлом туре, именно "красные" были бы на вершине прямо сейчас. Но даже без этого результаты впечатляют: единственное поражение в АПЛ "Ливерпуль" потерпел в седьмом туре от "Тоттенхэма" и то исключительно из-за ошибок судьи. Кроме того, у "красных" наряду с "Арсеналом" лучшая статистика в лиге по пропущенным мячам, всего 15 штук. Даже в матче с мощным "Арсеналом" эксперты считают фаворитом именно "Ливер", пусть и без огромного перевеса – коэффициент на победу команды составляет 2.44.
Последние 5 матчей "Ливерпуля" (3-1-1, 10-4)
- Кубок Английской Лиги. "Ливерпуль" – "Вест Хэм" – 5:1
- АПЛ. "Ливерпуль"– "Манчестер Юнайтед" – 0:0
- ЛЕ. "Юнион Сен-Жиллуа" – "Ливерпуль" – 2:1
- АПЛ. "Кристал Пэлас" – "Ливерпуль" – 1:2
- АПЛ. "Шеффилд Юнайтед" – "Ливерпуль" – 0:2
Судьба дарит Микелю Артете и компании второй шанс после упущенного в прошлом году чемпионства. И пока "Арсенал" этим шансом пользуется: "канониры" лидируют в АПЛ и показывают солидную игру. Самое главное, кажется, хорошую форму набрали все без исключения важные игроки, даже Кай Хавертц, который в начале сезона смотрелся в "Арсенале" инородным телом. А на Букайо Сака и Эдди Нкетиа смотреть вообще одно удовольствие: парочка наколотила на двоих уже 10 мячей. "Ливерпуля" эти парни точно не боятся, коэффициент на итог "Арсенал" не проиграет" составляет 1.60.
Последние 5 матчей "Арсенала" (3-1-1, 9-6)
- АПЛ. "Арсенал" - "Брайтон" – 2:0
- ЛЧ. ПСВ – "Арсенал" – 1:1
- АПЛ. "Астон Вилла" – "Арсенал" – 1:0
- АПЛ. "Лутон Таун" – "Арсенал" – 3:4
- АПЛ. "Арсенал" – "Вулверхэмптон" – 2:1
Прогноз
Команды любят и умеют атаковать, кормить болельщиков снотворным они явно не собираются. Поэтому привлекательным выглядит коэффициент 1.60 на "обе забьют".
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript