"Ливерпуль" и "Арсенал" забьют много, считают эксперты

Фото: Parimatch

Пятничным вечером в Англии ожидается матч двух самых ярких команд чемпионата, "Ливерпуля" и "Арсенала". Чего мы вправе ждать от этой игры?

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