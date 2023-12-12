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Студентов и школьников в Астане в среду переводят на дистанционное обучение

онлайн-занятия Фото: gov.kz
В связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся всех классов школ и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят дистанционку в Астане, сообщает Zakon.kz.

Об этом Управление образования города опубликовало пост в Instagram.


В связи с ухудшением погодных условий 13 декабря 2023 года учащиеся 0-11 (12) классов и студенты 1-2 курса колледжей (на базе 9 класса) первой смены переходят на дистанционный формат обучения, – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в трех городах и девяти областях на 13 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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