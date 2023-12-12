Студентов и школьников в Астане в среду переводят на дистанционное обучение

Фото: gov.kz

В связи с ухудшением погодных условий 13 декабря учащиеся всех классов школ и студенты 1-2 курса колледжей второй смены переходят дистанционку в Астане, сообщает Zakon.kz.

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