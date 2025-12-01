Более 1,6 млрд тенге перечислил Минфин в ФСМС

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова в своем ответе на депутатский запрос рассказала о проводимой работе по погашению задолженности Фонда социального медицинского страхования (ФСМС) перед медорганизациями, передает корреспондент Zakon.kz.

По ее словам, на сегодняшний день Министерство финансов перечислило 1 608,7 млрд тенге в Фонд социального медицинского страхования при плане на январь-ноябрь 2024 года в 2 189 млрд тенге.

"Фонд с 1 января 2025 года оплатил медицинским организациям 2 204 млрд тенге, в том числе по пакету ГОБМП – 1 275,1 млрд тенге, по пакету ОСМС – 928,9 млрд тенге. При этом поступления из республиканского бюджета в фонд с начала года составили: по ГОБМП – 1 396,7 млрд тенге, по ОСМС – 212 млрд тенге", – говорится в ответе.

Она сообщила, что 14 октября 2025 года между Минфином и Министерством здравоохранения было подписано еженедельное расписание перечисления целевых взносов в фонд до конца года, что позволило существенно улучшить ситуацию с финансированием медицинской помощи и обеспечить своевременность выплат медицинским организациям. После указанной даты Минфин перечислил 333 млрд тенге.

В октябре 2025 года председатель правления ФСМС Айдын Кульсеитов прокомментировал проверки в фонде из-за расследования по делу бывшего зампреда фонда медстрахования Галымжана Абилова.