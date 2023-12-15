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Особый контроль за распределением сельхозземель установили в правительстве

Особый контроль за распределением сельхоз земель установили в правительстве Фото: pixabay
Неиспользуемые сельскохозяйственные земли, которые возвратили государству, будут распределять между населением. Особый контроль за процессом справедливого распределения будет вести правительство, сообщает Zakon.kz.

За два года, 2022 и 2023, в госсобственность возвратили 10 миллионов гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Все угодья в приоритетном порядке направляют на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами, сообщает пресс-служба правительства.

"Немаловажным фактором в исполнении поручения главы государства стал общественно-партийный контроль со стороны комиссии "Жер аманаты" под эгидой партии AMANAT. В частности, она занялась мониторингом перераспределения возвращаемых земель". Пресс-служба правительства

Особый контроль за процессом распределения земель продолжает вести правительство страны.

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