Особый контроль за распределением сельхозземель установили в правительстве

Неиспользуемые сельскохозяйственные земли, которые возвратили государству, будут распределять между населением. Особый контроль за процессом справедливого распределения будет вести правительство, сообщает Zakon.kz.

За два года, 2022 и 2023, в госсобственность возвратили 10 миллионов гектаров неиспользуемых сельскохозяйственных земель. Все угодья в приоритетном порядке направляют на нужды аграриев путем их закрепления за соответствующими населенными пунктами, сообщает пресс-служба правительства.

"Немаловажным фактором в исполнении поручения главы государства стал общественно-партийный контроль со стороны комиссии "Жер аманаты" под эгидой партии AMANAT. В частности, она занялась мониторингом перераспределения возвращаемых земель". Пресс-служба правительства

Особый контроль за процессом распределения земель продолжает вести правительство страны.