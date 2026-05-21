В Казахстане ужесточают контроль за использованием сельхозземель

Депутаты Мажилиса 21 мая 2026 года взяли в работу поправки в Земельный кодекс Казахстана по вопросам усиления контроля за рациональным использованием сельскохозяйственных земель, передает корреспондент Zakon.kz.

Как отметил депутат Серик Егизбаев, целью законопроекта является совершенствование правового регулирования земельных отношений, устранение правовых коллизий и пробелов, а также повышение прозрачности процедур предоставления, использования и изменения целевого назначения земельных участков. "Законопроект обеспечит повышение прозрачности и эффективности системы земельного управления, развития добросовестной конкуренции, будет способствовать устойчивому развитию территорий и рациональному использованию земель", – сказал Егизбаев. Ранее мы писали, что в Земельный кодекс планируют внести ряд поправок.

