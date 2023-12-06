Токаев поздравил президента Финляндии с Днем независимости
Фото: Акорда
Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Финляндии Саули Ниинистё и финский народ с Днем независимости, сообщает Zakon.kz.
"Мы восхищаемся впечатляющими достижениями Вашей страны в деле построения благополучного государства, продвижении глобального мира, климатической повестки дня и устойчивого развития. Финляндия – давний и надежный партнер Казахстана в Европейском союзе, и мы готовы к дальнейшему углублению сотрудничества во многих областях, включая энергетику, инвестиции и "зеленый" рост", – говорится в телеграмме.
В начале осени Касым-Жомарт Токаев провел встречу с президентом Финляндии Саули Ниинистё во время 78-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
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