Пять блокпостов и семь закрытых трасс: к чему привела непогода в Жамбылской области

16 декабря в связи с сильным гололедом и осадками участок автодороги от 239 км до 593 км трассы Алматы – Ташкент – Термез (граница с Туркестанской областью) закрыт для всех видов транспортных средств. Полицейские на территории всех районов установили блокпосты, сообщает Zakon.kz.

Как уточнил начальник ДП Жамбылской области генерал-майор полиции Арманбек Баймурзин в Facebook, в частности блокпосты установлены в Кордайском, Меркенском, Рыскуловском районах, городе Тараз и на границе с Туркестанской областью.

Отмечается, что для граждан функционируют 65 пунктов обогрева, куда с утра доставлено 36 человек. Серьезных инцидентов и смертельных случаев не зафиксировано.

15 декабря в 23:30 после завершения расчистки дорог от снега было снято ограничение движения на ряде участков в Жамбылской, Туркестанской и Алматинской областях. Скопившиеся на трассах автомобили продолжили движение в направлении городов Алматы и Шымкент. Однако уже в 4:00 16 декабря на территории Жамбылской области начался дождь при минусовой температуре, что вызвало сильный гололед. По этой причине автодорогу вновь закрыли для движения транспорта.

"Таким образом, на текущий момент из-за ухудшения погодных условий (дождь при минусовой температуре, метель) введено ограничение движения транспорта на 7 участках автодорог республиканского значения в 4 областях: Алматинской, Жамбылской и Туркестанской, а также в регионе Жетысу". Пресс-служба Министерства транспорта РК

Ранее сообщалось, что в Алматинской области из-за непогоды 16 декабря с 8:50 закрыли участок республиканской трассы.